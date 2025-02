Elon Musk propose 98 milliards de dollars pour racheter OpenAI, Altman refuse avec ironie

Selon le Wall Street Journal, Elon Musk a constitué un groupe d'investisseurs proposant de racheter OpenAI, la société de Sam Altman, pour 97,4 milliards de dollars. L'offre a déjà été transmise au conseil d'administration de l'entreprise, suscitant une réponse sarcastique d'Altman sur les réseaux sociaux : "Non merci, mais nous rachèterons Twitter pour 9,74 milliards de dollars si vous voulez."

Cette proposition intervient dans un contexte de bataille juridique et médiatique entre Musk et Altman, concernant la transformation d'OpenAI d'un projet à but non lucratif en une entreprise valorisée à plusieurs centaines de milliards de dollars. Selon le rapport, l'offre cible spécifiquement la branche à but non lucratif de l'entreprise.

Actuellement, OpenAI travaille à sa conversion en société à but lucratif et négocie une levée de fonds de 40 milliards de dollars, menée par SoftBank, sur une valorisation de 340 milliards de dollars. L'entreprise est également impliquée dans la création d'une infrastructure d'IA d'une valeur de 500 milliards de dollars dans le cadre du projet Stargate, annoncé aux côtés du président américain Donald Trump.

Musk et Altman étaient tous deux cofondateurs d'OpenAI en 2015, mais Musk a quitté le projet en 2019 et est devenu depuis l'un de ses plus grands critiques. Il poursuit notamment OpenAI pour avoir prétendument trahi sa mission originelle de développer une IA sûre et libre.

Dans une déclaration transmise au Wall Street Journal par son avocat, Musk a affirmé : "Il est temps qu'OpenAI redevienne une force open source axée sur la sécurité pour faire le bien, comme elle l'était auparavant. Nous veillerons à ce que cela se produise." Suite à la réponse d'Altman, Musk a riposté en le qualifiant de "fraudeur" sur X. Musk dirige actuellement sa propre entreprise d'IA, xAI, dont le chatbot Grok a été intégré à la plateforme X.