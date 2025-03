Google acquiert Wiz pour 32 milliards : record pour la tech israélienne

Huit mois après l'échec des premières négociations, Alphabet, maison mère de Google, s'apprête à annoncer l'acquisition de la société israélienne de cybersécurité Wiz pour environ 32 milliards de dollars. Ce montant dépasse de 10 milliards la somme évoquée lors du cycle précédent de pourparlers. Cette transaction pulvérise tous les records, tant pour le secteur technologique israélien que pour Alphabet-Google. Le précédent record d'acquisition d'une entreprise israélienne remontait à 2017, lorsqu'Intel avait racheté Mobileye pour 15 milliards de dollars. Pour Google, il s'agit également d'un investissement sans précédent, dépassant largement l'acquisition de Motorola Mobility en 2011 pour 12,5 milliards.

L'opération devrait générer des fortunes personnelles considérables pour les quatre fondateurs de Wiz - Assaf Rappaport (PDG), Yinon Costica (directeur produit), Ami Luttwak (directeur technologique) et Roy Reznik (directeur R&D) - qui devraient recevoir entre 2 et 3 milliards de dollars chacun. Les 1 800 employés bénéficieront également de primes de "vente et rétention" exceptionnelles, pouvant atteindre plusieurs millions de dollars pour les plus anciens.

Selon les termes de l'accord, Wiz conservera son autonomie opérationnelle, à l'image de LinkedIn après son rachat par Microsoft. Le siège restera en Israël et Assaf Rappaport conservera son poste de PDG pour au moins trois ans. La société maintiendra également sa capacité à travailler avec des concurrents directs de Google, notamment dans le secteur du cloud.

Cette acquisition renforce considérablement la position d'Alphabet dans le domaine de la cybersécurité cloud, secteur actuellement dominé par Microsoft et Amazon.