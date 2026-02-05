IBM investit dans la start-up israélienne Anima

La société israélienne d’intelligence artificielle Anima a annoncé aujourd’hui un investissement stratégique de la part du géant technologique IBM, une opération destinée à renforcer son positionnement sur le marché mondial du développement logiciel.

Fondée en 2017 avec le soutien de Y Combinator, Anima s’est imposée comme une pionnière du concept de design-to-code, qui permet de transformer automatiquement des maquettes de design en code utilisable en production. Cette approche vise à réduire drastiquement le temps et les coûts liés au développement front-end.

Au fil des années, la solution d’Anima est devenue une couche clé du stack front-end de nombreuses équipes techniques au sein de grandes entreprises internationales, parmi lesquelles Amazon, Samsung, Apple, Disney, Deloitte et Accenture. La plateforme revendique plus de 1,5 million d’installations à travers le monde.

Selon Anima, les organisations qui utilisent sa technologie parviennent à livrer leurs projets jusqu’à 50 % plus rapidement, tout en réduisant jusqu’à 80 % la charge de travail liée au codage front-end. Ces gains de productivité expliquent l’adoption croissante de la solution dans des environnements exigeant un haut niveau de qualité et de rapidité.

Par ailleurs, plusieurs agents de génération de code, tels que Bolt.new et Replit, s’appuient sur Anima pour produire du code d’interface utilisateur prêt pour la production à partir de designs professionnels.

L’investissement d’IBM marque une étape stratégique pour Anima, qui entend accélérer son expansion internationale et consolider son rôle central dans l’écosystème mondial du développement assisté par l’intelligence artificielle.