Le géant Intel va licencier 20 % de ses effectifs

Intel, le géant américain des semi-conducteurs, prévoit d'annoncer une vague massive de licenciements touchant plus de 20% de ses employés dès la semaine prochaine, selon des informations publiées ce mercredi par Bloomberg.

Cette restructuration d'envergure, qualifiée par l'entreprise de "vaste processus de rationalisation", vise à réduire la bureaucratie et à renforcer la culture organisationnelle du fabricant de puces. Il s'agit de la première initiative majeure sous la direction du nouveau PDG Lip-Bu Tan, qui a pris les rênes de l'entreprise le mois dernier.

L'annonce intervient dans un contexte difficile pour Intel, qui tente de se redresser après trois années consécutives de baisse des ventes et une perte significative de parts de marché au profit de concurrents, notamment Nvidia, devenu le leader incontesté dans le domaine des processeurs d'intelligence artificielle.

Ce plan social s'annonce comme le plus important depuis l'été dernier, quand la société avait déjà supprimé environ 15 000 postes. À la fin de l'année 2024, Intel comptait approximativement 108 900 employés, un chiffre déjà en net recul par rapport aux 124 800 salariés recensés l'année précédente.

Avec plus de 12 000 employés directs et des milliers d'autres dans sa chaîne d'approvisionnement, Intel est l'un des plus grands employeurs du secteur privé israélien. L'entreprise contribue à environ 5,5 % des exportations israéliennes de haute technologie et à 1,75 % de son PIB.

Le groupe californien espère retrouver le chemin de la rentabilité sous l'impulsion de Tan, ancien dirigeant de Cadence Design Systems. Dans cette optique, Intel a récemment cédé 51% des actions de sa division de puces programmables (Altera) au fonds d'investissement Silver Lake, une décision stratégique visant à recentrer ses activités sur ses domaines prioritaires.

Les résultats financiers du premier trimestre devraient être publiés ce jeudi, occasion pour Lip-Bu Tan de présenter plus en détail sa feuille de route. Bien que certains analystes estiment que le plus dur de la crise est passé, les prévisions indiquent qu'Intel pourrait ne pas retrouver ses niveaux de ventes antérieurs dans un avenir proche.