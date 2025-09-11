Israël teste avec succès des robots sur rails pour sécuriser ses frontières et ses prisons

Articles recommandés -

Le ministère israélien de la Défense a annoncé avoir mené avec succès la démonstration technico-opérationnelle d’un système de robots montés sur rail destinés à renforcer la sécurité des frontières, des bases militaires et des installations sensibles.

Le projet, développé par la société Traxmatic en coopération avec le Bureau du scientifique en chef du ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité nationale et l’Administration pénitentiaire, a été testé sur le mur de la prison d’Ela, à Beer Sheva.

L’initiative s’inscrit dans les enseignements de la guerre en cours et vise à anticiper les menaces futures, grâce notamment à la détection à distance de personnes et de véhicules, au suivi automatique, à l’observation en conditions difficiles et à l’alerte en temps réel.

Les robots, alimentés par induction, peuvent fonctionner en continu 24 heures sur 24. Semi-autonomes, ils doivent être intégrés dans un dispositif de défense global pour les frontières, les bases militaires et les établissements pénitentiaires.

Le général de brigade Yehuda Al-Makiis, chef de l’unité R&D du ministère de la Défense, a souligné la fiabilité du concept : « Ce système robotique est conçu pour fonctionner pendant des semaines, voire des mois, avec un minimum de maintenance, renforçant ainsi la sécurité des installations et des frontières. »

De son côté, le commandant du district sud de l’administration pénitentiaire, Gonder Eran Pierre, a présenté ce projet pilote comme « une expression de l’innovation et de l’intégration de technologies de pointe », visant à accroître la dissuasion et la sécurité à l’intérieur comme à l’extérieur des prisons.