Israël : un tiers des employés de la high-tech craignent d'être remplacés par l'intelligence artificielle

Le secteur de la high-tech israélien mène, comme prévu, la révolution de l'intelligence artificielle sur le lieu de travail, selon les données d'une nouvelle enquête dont les résultats ont été publiés mercredi. 61,4% des employés de la tech utilisent déjà des outils d'intelligence artificielle dans le cadre de leur travail, le pourcentage le plus élevé de tous les secteurs de l'économie, alors que la moyenne générale s'établit à seulement 30,2%.

Parmi les utilisateurs d'intelligence artificielle dans la tech, 49,3% rapportent qu'elle leur fait gagner du temps de travail, 30% signalent une amélioration des processus de travail et 20,7% témoignent qu'ils apprennent de nouvelles choses.

Cependant, selon une enquête menée par la société "CofaceBdi" auprès de responsables des ressources humaines, il ressort qu'à côté de l'usage généralisé des outils, 34,5% des employés de la tech craignent qu'avec le temps, l'intelligence artificielle remplace une partie des emplois humains au bureau.

En revanche, il apparaît que contrairement aux prévisions sombres sur une crise dans la tech, 71% des entreprises ont rapporté une augmentation de leurs effectifs en 2024, contre 54% dans l'ensemble de l'économie, et seulement 7% des entreprises high-tech ont signalé une baisse du nombre d'employés.

Parmi les entreprises technologiques, 66,5% des employés travaillent en mode hybride, contre 40,3% dans l'ensemble de l'économie, la majorité travaillant selon une formule de deux à trois jours depuis la maison. Une autre enquête de la société révèle les entreprises où il est le plus agréable de travailler en 2025 : Nvidia Israël conserve la première place, suivi de Microsoft.

Roey Minkov, PDG de CofaceBDI, a déclaré : "Le secteur technologique israélien prouve une fois de plus sa résilience et son leadership dans l'économie israélienne. Alors que toute l'économie commence à découvrir l'intelligence artificielle, la tech mène déjà avec 61% des employés qui utilisent ces outils quotidiennement. Cela n'illustre pas seulement le niveau d'innovation élevé du secteur, mais aussi la confiance des employés face à cette nouvelle technologie. Elbit Systems et Rafael, qui ont considérablement progressé dans le classement, démontrent la force de l'industrie de défense israélienne en cette période difficile."