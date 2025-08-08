"J’ai agi dans le respect de la loi" : le PDG d’Intel répond à Donald Trump

Articles recommandés -

Lip-Bu Tan, PDG d’Intel, a répondu aux accusations de Donald Trump dans une lettre adressée aux employés, publiée sur le blog officiel de l’entreprise. Le président américain avait exigé sa démission sur TruthSocial, l’accusant de « conflit d’intérêts grave » en raison d’investissements passés dans des sociétés chinoises, certaines liées à l’armée chinoise. Ce post, publié avant l’ouverture des marchés, a provoqué une chute brutale des actions d’Intel. « La plupart des informations circulant à ce sujet sont erronées », a rétorqué Tan, affirmant collaborer avec le gouvernement américain pour clarifier la situation.

Résidant aux États-Unis depuis plus de 40 ans, Tan a souligné son attachement au pays et son respect des « normes juridiques et éthiques les plus élevées ». « Mon intégrité repose sur la confiance : je fais ce que je dis, de la bonne manière », a-t-il écrit, insistant sur son engagement à renforcer la sécurité nationale et l’économie américaine. Soutenu par le conseil d’administration, il a annoncé que la production de puces avancées aux États-Unis débuterait dans un an, marquant une étape clé pour l’écosystème technologique américain. Ces déclarations visent à apaiser les tensions alors que les critiques de Trump, relayées sur les réseaux sociaux, alimentent les spéculations sur les investissements étrangers d’Intel, dans un contexte de rivalité technologique accrue entre les États-Unis et la Chine.