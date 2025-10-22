"Je suis une survivante de l'Holocauste de Gaza" : la nouvelle tendance sur les réseaux sociaux

Quelques jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, l'organisation CyberWell, spécialisée dans la surveillance de l'antisémitisme en ligne, tire la sonnette d'alarme. Une nouvelle tendance inquiétante s'est emparée des réseaux sociaux : l'appropriation cynique du terme "survivants de l'Holocauste" par des utilisateurs de Gaza et des militants anti-israéliens.

Selon les données de CyberWell, depuis le 10 octobre, on observe une forte augmentation de l'utilisation d'expressions banalisant la Shoah, notamment "Survivant de l'Holocauste de Gaza" et "Je suis un survivant d'un véritable Holocauste".

Entre le 10 et le 14 octobre, l'expression "survivant de l'Holocauste à Gaza" est apparue dans 3 200 publications sur X, générant 25 000 interactions et touchant près de 893 000 utilisateurs. La phrase "Je suis un survivant d'un véritable Holocauste" a été publiée 523 fois entre le 10 et le 12 octobre, avec 6 700 interactions et une portée de 184 700 utilisateurs.

L'expression générale "Je suis un survivant de l'Holocauste" connaît une croissance spectaculaire : 20 200 publications entre le 10 et le 14 octobre, 93 300 interactions et une portée potentielle de 17,1 millions d'utilisateurs. Depuis le cessez-le-feu, la moyenne quotidienne est passée de 2 854 à 4 040 publications par jour, soit une hausse de 42%.

Cette dérive ne date pas d'hier. Depuis le massacre du 7 octobre perpétré par le Hamas, la comparaison de la politique israélienne à Gaza avec celle des nazis pendant la Shoah est devenue l'une des accusations antisémites les plus récurrentes sur les réseaux sociaux.

Au cours des six derniers mois, le terme "Holocauste à Gaza" est apparu dans plus de 525 000 publications sur X, générant 2,6 millions d'interactions et atteignant un public potentiel de 552 millions d'utilisateurs dans le monde.

Des selfies en guise de "témoignage"

Avec la fin de la guerre, le phénomène a pris une tournure inédite. Des utilisateurs gazaouis et pro-palestiniens publient désormais des selfies et des vidéos où ils se présentent comme des "survivants de l'Holocauste à Gaza".

Tal-Or Cohen Montemayor, PDG de CyberWell, dénonce cette dérive : "Nous assistons à une exploitation cynique et flagrante de concepts liés à l'Holocauste – l'un des plus grands traumatismes de l'histoire de l'humanité – pour assimiler Israël à ses persécuteurs. Il s'agit non seulement d'antisémitisme, mais aussi d'une déshumanisation délibérée des Israéliens et des Juifs dans l'espace numérique."

Elle pointe du doigt la responsabilité des plateformes : "Bien que le négationnisme soit explicitement interdit par les standards communautaires de tous les grands réseaux sociaux, cette tendance choquante passe inaperçue. Au-delà de la distorsion manifeste de la terminologie relative à l'Holocauste, ces publications sont amplifiées par les algorithmes des réseaux sociaux du monde entier."

La dirigeante de CyberWell interpelle directement les géants du web : "Les réseaux sociaux doivent assumer leurs responsabilités. Ils ne peuvent continuer à servir d'outils de distorsion historique et de propagation de mensonges qui portent atteinte non seulement au peuple juif, mais aussi à la force morale et aux leçons universelles de la Shoah."