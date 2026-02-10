L’UE autorise Google à racheter la firme de cybersécurité Wiz

La Commission européenne a donné son feu vert, sans conditions, au rachat de la société de cybersécurité Wiz par Google, pour un montant record de 32 milliards de dollars. Il s’agit de la plus importante acquisition jamais réalisée par le géant américain des technologies.

Dans un communiqué, Bruxelles a estimé que cette opération « ne soulève pas de problèmes de concurrence » sur le marché européen, permettant ainsi à Google de finaliser ce rachat stratégique. L’entreprise de Mountain View avait annoncé son intention d’acquérir Wiz en mars 2025, après une première tentative avortée l’année précédente.

Fondée par d’anciens cadres de la cybersécurité israélienne, Wiz est une start-up israélienne, devenue en quelques années l’un des acteurs les plus dynamiques de la sécurité informatique orientée cloud. Basée à l’origine en Israël, la société s’est rapidement imposée auprès des grandes entreprises internationales grâce à ses solutions de protection des infrastructures informatiques hébergées à distance.

Déjà courtisée par Google en 2024, Wiz avait alors décliné une offre évaluée à environ 23 milliards de dollars, jugeant la proposition insuffisante. Le groupe américain est revenu à la charge en 2025 avec une offre nettement revalorisée, convainquant cette fois le conseil d’administration de la jeune pousse israélienne.

Les autorités américaines avaient, de leur côté, validé l’opération dès novembre dernier. Pour Google, ce rachat doit permettre d’accélérer son développement dans le cloud, un secteur clé dominé par une concurrence intense avec Amazon Web Services et Microsoft Azure. L’intégration de Wiz renforcera notamment les capacités de Google en matière de cybersécurité, un enjeu devenu central pour les grandes entreprises et les administrations.

Jusqu’à présent, la plus importante acquisition de Google remontait à 2012, avec le rachat de Motorola Mobility pour 12,5 milliards de dollars. Avec Wiz, le groupe franchit un nouveau seuil, tout en mettant en lumière l’attractivité croissante de l’écosystème technologique israélien sur la scène mondiale.