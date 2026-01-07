L’Université de Tel-Aviv et Google lancent un programme stratégique pour accélérer la recherche en IA

L’Université de Tel-Aviv et Google ont annoncé le lancement d’un nouveau programme triennal ambitieux destiné à faire progresser la recherche fondamentale en intelligence artificielle (IA) et en science des données, a rapporté l'institution israélienne. Doté d’un financement initial d’un million de dollars accordé par Google.org, la branche philanthropique du groupe américain, ce programme vise à soutenir l’innovation académique tout en renforçant les passerelles entre le monde universitaire et l’industrie.

Le projet sera piloté par le Centre d’intelligence artificielle et de science des données de l’Université de Tel-Aviv (TAD), dirigé par le professeur Yishay Mansour, de l’École d’informatique. Les axes de recherche incluent notamment les modèles de langage avancés, l’IA respectueuse de la vie privée, l’efficacité des algorithmes et les fondements théoriques de l’apprentissage automatique.

Le programme a été officiellement lancé lors d’une cérémonie sur le campus de Tel-Aviv, en présence du président de l’université, le professeur Ariel Porat, du vice-président de Google et directeur de Google Research, le professeur Yossi Matias, ainsi que de la doyenne de la Faculté des sciences exactes, la professeure Tova Milo.

Concrètement, Google financera des subventions de recherche, des bourses doctorales et des aides destinées à des étudiants issus de zones socio-économiques défavorisées, en cohérence avec la stratégie d’inclusion de l’université. Le partenariat prévoit également le lancement de nouvelles initiatives pédagogiques, dont un programme d’excellence en IA pour les étudiants de master et le projet BITS of AI, destiné à initier des adolescents de la périphérie israélienne aux technologies de pointe, en coopération avec l’Université pour les jeunes de Tel-Aviv.

Pour Ariel Porat, ce partenariat illustre « l’importance croissante de la recherche académique de haut niveau face aux défis technologiques contemporains ». Yossi Matias souligne, de son côté, « les bénéfices de l’enrichissement mutuel entre recherche universitaire et innovation industrielle », estimant que cette coopération contribue à faire progresser des domaines essentiels pour la société.

Le professeur Avinatan Hassidim, vice-président de Google et directeur de la recherche pour Israël, l’Afrique et l’Australie, a rappelé que ce programme s’inscrit dans une collaboration de longue date visant à former la prochaine génération de chercheurs et d’ingénieurs en Israël. Enfin, la directrice de la recherche du Centre TAD, la docteure Shiri Stempler, a souligné la continuité de ces efforts, notamment dans les domaines du développement durable, de la santé et de l’éducation, ainsi que le soutien de Google à des initiatives favorisant la place des femmes dans la recherche en IA.