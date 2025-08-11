Le Japon s’intéresse au drone israélien Heron MK2

Articles recommandés -

Un drone israélien a récemment survolé le ciel japonais : le Heron MK2, conçu par Israel Aerospace Industries (IAI). L’appareil, destiné aux missions de renseignement et de surveillance, peut également être armé de charges explosives pour des opérations de combat. Il a notamment été utilisé par Tsahal contre des cibles iraniennes.

Ce test a été réalisé par le groupe industriel japonais Kawasaki, dans le cadre d’une évaluation comparative avec un drone de fabrication turque. L’objectif : renforcer les capacités aériennes du Japon, qui développe une stratégie plus large d’intégration de drones de reconnaissance et d’attaque à ses forces armées.

Le Japon dispose déjà d’une industrie de défense solide, produisant sa propre version du F-16 américain, ainsi que des avions de transport et d’entraînement. Ses approvisionnements militaires proviennent essentiellement des États-Unis. L’arrivée du Heron MK2 au Japon intervient dans un contexte d’évolution des relations sécuritaires entre Tokyo et Jérusalem. Longtemps, le Japon a évité toute coopération militaire ouverte avec Israël, craignant un boycott des pays arabes. Mais cette réserve s’est progressivement estompée. En 2022, les deux pays ont franchi une étape clé en signant un accord de coopération en matière de défense, ouvrant la voie à de nouveaux échanges technologiques et stratégiques, dont le Heron MK2 pourrait être l’un des symboles les plus marquants.