Microsoft accusée d’avoir aidé à développer un système de surveillance massive des Palestiniens (média)

Le journal britannique The Guardian a révélé mercredi que Microsoft a collaboré avec l’unité 8200, une division d’élite de cyber-renseignement de l’armée israélienne, pour mettre en place un système de surveillance de masse sans précédent. Selon l’enquête, ce système collecte et stocke quotidiennement les enregistrements de millions de conversations téléphoniques de Palestiniens à Gaza et en Judée-Samarie. Cette initiative, rapportée par la journaliste Natalie Ackerman, découle d’une rencontre fin 2021 entre Satya Nadella, PDG de Microsoft, et le commandant de l’unité 8200, Yossi Sariel, au siège de l’entreprise près de Seattle.

Lors de cette réunion, l’unité 8200 a obtenu l’accès à une zone dédiée et isolée de la plateforme cloud Azure pour stocker massivement des données sensibles. Des sources au sein de l’unité ont confirmé que ce système, capable de gérer « un million de conversations par heure », a servi à préparer des frappes aériennes à Gaza et à orienter des opérations militaires. Les données, hébergées sur des serveurs Microsoft aux Pays-Bas et en Irlande, incluent des informations classifiées israéliennes.