Nvidia annonce un vaste projet de campus en Israël

Le géant américain des technologies Nvidia prévoit une expansion majeure de ses activités en Israël avec la construction d’un nouveau campus de grande envergure. Ce projet, qui pourrait s’étendre sur une superficie allant jusqu’à 30 acres (environ 120 000 m²), témoigne de l’importance stratégique que représente Israël pour l’entreprise.

Déjà forte de quelque 5 000 employés dans son centre de recherche et développement israélien – le plus grand du groupe en dehors des États-Unis – Nvidia ambitionne de tripler ses effectifs dans les prochaines années. Le nouveau campus, qui sera situé à proximité du siège israélien de la société à Yoqneam, dans le nord du pays, bénéficiera d’une accessibilité optimale grâce à sa proximité avec les grands axes de transport.

Cette annonce intervient quelques mois après la révélation d’un autre investissement d’envergure : la construction d’un centre de données de 10 000 m², pour un montant estimé à 500 millions de dollars. Ce centre, qui sera le plus grand de ce type en Israël, sera entièrement dédié aux besoins internes de Nvidia.

L’entreprise s’appuie déjà sur un supercalculateur développé localement, Israel-1, classé 34e parmi les 500 plus puissants au monde en 2024. À terme, cet outil devrait également bénéficier à l’écosystème high-tech israélien.

Le nouveau site accueillera plusieurs centaines de systèmes et de laboratoires, mobilisant des dizaines d’équipes d’ingénierie autour du développement des prochaines innovations de Nvidia en matière de matériel et logiciels de communication, de processeurs (CPU) et d’intelligence artificielle.

Le projet a été officialisé par la publication, dimanche, d’un appel à manifestation d’intérêt pour l’acquisition du terrain, avec une date limite fixée au 23 juillet. Depuis le rachat de la société israélienne Mellanox en 2020, Nvidia n’a cessé de renforcer sa présence dans le pays, qui devient peu à peu un pilier central de sa stratégie technologique.