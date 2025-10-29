Nvidia dépasse les 5.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, une première

L’américaine Nvidia a marqué l’histoire ce mercredi en devenant la première entreprise au monde à atteindre une capitalisation boursière de 5 000 milliards de dollars, confirmant ainsi sa position de leader incontesté dans la révolution mondiale de l’intelligence artificielle (IA).

Ce nouveau record intervient à peine quelques mois après que le géant des semi-conducteurs eut déjà franchi le seuil des 4 000 milliards de dollars en juillet dernier.

Lors du GTC Summit à Washington, le PDG Jensen Huang a dévoilé une nouvelle génération de puces conçues dans le centre de recherche et développement de l’entreprise en Israël, ainsi qu’une série de partenariats stratégiques avec le gouvernement américain et plusieurs acteurs technologiques majeurs.

Objectif : construire l’infrastructure IA la plus avancée jamais créée aux États-Unis. « Nous sommes à l’aube d’une révolution industrielle de l’intelligence artificielle », a déclaré Huang.

Selon lui, ce moment représente un véritable “Apollo moment” pour l’humanité, où chaque avancée scientifique dépendra de la capacité des nations à étendre leurs infrastructures IA. Les processeurs Nvidia alimentent déjà les centres de données de Microsoft, Amazon et Google, moteurs du cloud et de l’IA mondiale.

Selon le cabinet IDC, les investissements mondiaux dans les infrastructures IA devraient dépasser 200 milliards de dollars d’ici 2028. Nvidia a enregistré 44,1 milliards de dollars de revenus au dernier trimestre, soit une hausse spectaculaire de 69 % en un an.