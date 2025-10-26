Nvidia triple la taille de son centre de recherche et développement de Beer Sheva

NVIDIA accentue son ancrage en Israël. Le leader mondial des processeurs graphiques et de l'intelligence artificielle vient d'annoncer le transfert de son pôle de recherche et développement de Beer Sheva vers de nouveaux locaux trois fois plus vastes que l'infrastructure actuelle. Le complexe, qui s'étendra sur quelque 3 000 mètres carrés, devrait atteindre sa pleine capacité opérationnelle d'ici fin juin 2026.

Installé dans le parc technologique Gav-Yam de Beer Sheva, ce site accueillera des activités de développement combinant hardware et software, avec une priorité affichée sur les technologies d'intelligence artificielle de pointe. L'entreprise prévoit d'y recruter des centaines de collaborateurs supplémentaires dans la région du sud, ciblant notamment ingénieurs matériels et logiciels, concepteurs de puces, étudiants avancés et jeunes diplômés.

« L'expansion du centre de développement de NVIDIA à Beer Sheva reflète notre engagement à atteindre les meilleurs ingénieurs, où qu'ils soient », a déclaré Amit Krieg, vice-président senior de NVIDIA et responsable du centre de développement israélien. « Le nouveau site servira de foyer professionnel à des centaines de développeurs supplémentaires de Beer Sheva et des environs, qui participeront à la création de technologies matérielles et logicielles révolutionnaires et feront progresser l'innovation mondiale en matière d'intelligence artificielle. »

Le maire de Beer Sheva, Rubik Danilovich, a accueilli cette annonce avec enthousiasme, y voyant « une expression significative de confiance dans le potentiel de la ville et dans le renforcement du statut du Néguev dans le secteur de haute technologie ».

Le centre de Beer Sheva représente le site le plus méridional du dispositif israélien de NVIDIA, qui compte également des installations à Tel Aviv, Raanana, Yokneam, Mevo Carmel et Tel Hai. Les équipes basées dans le sud travailleront sur des solutions de communication avancées pour l'IA, incluant l'Ethernet Spectrum-X, l'InfiniBand Quantum-X, les processeurs ConnectX, les DPU BlueField et les processeurs centraux destinés aux centres de données.

Depuis le rachat de Mellanox en 2020, NVIDIA a doublé l'ampleur de ses opérations israéliennes. L'entreprise figure désormais parmi les plus gros employeurs privés du pays avec plus de 5 000 salariés et plusieurs centaines de postes actuellement à pourvoir sur l'ensemble du territoire.