Nvidia va implanter en Israël, son plus grand site hors des États-Unis

Nvidia s’apprête à franchir une nouvelle étape majeure en Israël avec la création d’un vaste campus de développement à Kiryat Tivon, près de Haïfa. L’Autorité israélienne des terres (ILA) a décidé d’allouer au géant technologique une parcelle stratégique sans passer par un appel d’offres, un signal fort alors que de nombreuses municipalités tentaient d’attirer l’entreprise. La décision doit encore être validée par le Conseil des terres, mais marque déjà une victoire pour Kiryat Tivon.

Selon les premiers éléments, le futur campus devrait être « unique par son ampleur et son design », inspiré du siège californien de Santa Clara. Le projet prévoit un bâtiment d’environ 160 000 m², capable d’accueillir 8 000 employés. Nvidia, qui compte déjà plus de 5 000 salariés en Israël, pourrait ainsi doubler voire tripler sa présence dans le pays, confortant l’importance stratégique de son centre de R&D israélien – le deuxième plus grand au monde après celui des États-Unis.

Le campus sera implanté dans la zone d’emploi de Kiryat Tivon, à proximité de l’autoroute 6, de la ligne ferroviaire de la vallée de Jezréel et du nœud routier de HaEmek. Le plan, qui s’étend sur 90 dunams (22 acres), inclut des bureaux, des commerces, des espaces publics, ainsi qu’un terminal de transports collectifs.

L’accord de développement comporte plusieurs clauses spécifiques, dont une période initiale de sept ans pour achever les travaux, extensible de trois ans. Nvidia a également demandé une extension du terrain, condition préalable à la signature finale. L’entreprise se réserve en outre le droit d’annuler l’accord si le plan d’urbanisme requis n’est pas approuvé.

Cette implantation témoigne de l’ambition croissante d’Israël de devenir un pôle majeur de l’intelligence artificielle. Avec une valorisation mondiale estimée à 4,7 trillions de dollars et plus de 36 000 employés dans 38 pays, Nvidia confirme son rôle central dans la révolution de l’IA et du calcul haute performance.