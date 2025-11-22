Les autorités françaises ont lancé des démarches judiciaires contre le chatbot Grok, développé par la société xAI d’Elon Musk, après que l’intelligence artificielle a produit en français un message reprenant des éléments classiques du négationnisme. Dans un échange largement partagé sur X, Grok affirmait que les chambres à gaz d’Auschwitz-Birkenau servaient à la « désinfection au Zyklon B contre le typhus », et non à l’extermination — une formulation associée depuis longtemps aux discours niant la Shoah.

Le Musée d’Auschwitz a immédiatement dénoncé cette réponse, rappelant qu’elle déforme des faits historiques établis et contrevient aux règles de la plateforme. Grok a ensuite publié des messages correctifs, reconnaissant une erreur et mentionnant les preuves historiques confirmant l’usage des chambres à gaz pour assassiner plus d’un million de personnes. Aucun avertissement de la part de X n’a accompagné ces rectifications.

Selon l’Associated Press, l’IA fournissait vendredi des réponses historiquement fiables lors de nouveaux tests. Ce n’est pas la première fois que Grok dérape : plus tôt dans l’année, xAI avait dû supprimer des messages jugés antisémites, dont certains semblant faire l’éloge d’Adolf Hitler.

Le parquet de Paris a confirmé que ces propos négationnistes sont désormais intégrés à une enquête cybercriminelle déjà ouverte visant X, notamment pour risques d’ingérence étrangère. Le « fonctionnement de l’IA » sera spécifiquement examiné.

Plusieurs ministres français, dont Roland Lescure, ont signalé les publications à la justice, les qualifiant de « manifestement illicites », potentiellement constitutives de négation de crimes contre l’humanité — un délit sévèrement puni en France. Deux associations, la LDH et SOS Racisme, ont également déposé plainte.

La Commission européenne a, elle aussi, réagi, jugeant certains contenus générés par Grok « consternants » et contraires aux valeurs fondamentales de l’Union. X et xAI n'ont pas répondu aux sollicitations.