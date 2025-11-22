Paris ouvre une enquête après des propos négationnistes générés par l’IA Grok d’Elon Musk
Signalé par plusieurs ministres, le dérapage de l’IA relance les inquiétudes sur la modération, la responsabilité des plateformes et les dérives antisémites en ligne.
Les autorités françaises ont lancé des démarches judiciaires contre le chatbot Grok, développé par la société xAI d’Elon Musk, après que l’intelligence artificielle a produit en français un message reprenant des éléments classiques du négationnisme. Dans un échange largement partagé sur X, Grok affirmait que les chambres à gaz d’Auschwitz-Birkenau servaient à la « désinfection au Zyklon B contre le typhus », et non à l’extermination — une formulation associée depuis longtemps aux discours niant la Shoah.
Le Musée d’Auschwitz a immédiatement dénoncé cette réponse, rappelant qu’elle déforme des faits historiques établis et contrevient aux règles de la plateforme. Grok a ensuite publié des messages correctifs, reconnaissant une erreur et mentionnant les preuves historiques confirmant l’usage des chambres à gaz pour assassiner plus d’un million de personnes. Aucun avertissement de la part de X n’a accompagné ces rectifications.
Selon l’Associated Press, l’IA fournissait vendredi des réponses historiquement fiables lors de nouveaux tests. Ce n’est pas la première fois que Grok dérape : plus tôt dans l’année, xAI avait dû supprimer des messages jugés antisémites, dont certains semblant faire l’éloge d’Adolf Hitler.
https://x.com/i/web/status/1991149135576158538
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Le parquet de Paris a confirmé que ces propos négationnistes sont désormais intégrés à une enquête cybercriminelle déjà ouverte visant X, notamment pour risques d’ingérence étrangère. Le « fonctionnement de l’IA » sera spécifiquement examiné.
Plusieurs ministres français, dont Roland Lescure, ont signalé les publications à la justice, les qualifiant de « manifestement illicites », potentiellement constitutives de négation de crimes contre l’humanité — un délit sévèrement puni en France. Deux associations, la LDH et SOS Racisme, ont également déposé plainte.
La Commission européenne a, elle aussi, réagi, jugeant certains contenus générés par Grok « consternants » et contraires aux valeurs fondamentales de l’Union. X et xAI n'ont pas répondu aux sollicitations.