Première mondiale : Israël remplit le lac de Tibériade avec de l’eau de mer dessalée

Pour la première fois au monde, Israël a commencé à reverser de l’eau dessalée dans un lac d’eau douce. L’Autorité de l’eau a inauguré discrètement, le 23 octobre, un projet inédit visant à acheminer de l’eau de mer traitée vers la mer de Galilée, principale réserve d’eau douce du pays.

L’eau, pompée depuis des installations de dessalement sur la côte méditerranéenne, rejoint le lac par le ruisseau Tsalmon, près de la source d’Ein Ravid. Selon Firas Talhami, responsable du projet, ce système pourrait faire remonter le niveau du lac d’environ un demi-centimètre par mois et réactiver des zones asséchées, comme le cours du Tsalmon désormais navigable en canoë

Le niveau du lac, mesuré lundi à 213,33 mètres sous le niveau de la mer, reste proche de la « ligne rouge inférieure », seuil critique pour l’écosystème. Les hivers récents ont été particulièrement secs : certaines zones n’ont reçu que 40 % des précipitations habituelles.

Ce projet, imaginé après plusieurs années de sécheresse entre 2013 et 2018, vise à sécuriser les réserves d’eau du nord d’Israël tout en réduisant le pompage direct dans le lac. Seuls 20 millions de mètres cubes y seront prélevés cette année — dix fois moins qu’en temps normal.

Deux conduites ont été installées pour alimenter le lac, l’une d’elles injectant déjà 1 000 mètres cubes d’eau par heure. Le débit pourrait être doublé selon la quantité de pluie attendue et l’eau dessalée disponible. Des études scientifiques assurent que l’opération ne devrait pas altérer significativement l’écosystème, bien que des experts restent vigilants sur l’effet à long terme d’une eau moins salée.

Israël, pionnier du dessalement, produit aujourd’hui assez d’eau pour alimenter la majorité de sa population et même exporter vers des pays voisins. Le remplissage progressif de la mer de Galilée symbolise à la fois ce succès technologique et la vulnérabilité croissante du pays face au changement climatique.