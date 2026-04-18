Spécial week-end | La guerre d’Elon Musk contre l’Union européenne

C’est un affrontement discret mais décisif qui se joue entre Elon Musk et l’Union européenne, autour d’un enjeu central : le contrôle de l’information à l’ère numérique. D’un côté, le milliardaire défend sa plateforme X, qu’il considère comme un bastion de la liberté d’expression absolue. De l’autre, Bruxelles entend imposer ses règles via le Digital Services Act (DSA), affirmant que même les géants technologiques doivent rendre des comptes.

Adopté en 2022, le DSA marque la fin de ce que les Européens qualifient de « Far West numérique ». Il impose aux grandes plateformes des obligations strictes en matière de transparence, de lutte contre la désinformation et de responsabilité algorithmique. Pour Elon Musk, cette régulation s’apparente à une tentative de censure. Il y voit un outil de contrôle centralisé visant à restreindre la liberté d’expression qu’il entend promouvoir.

Le bras de fer a franchi un cap en décembre 2025, lorsque l’Union européenne a infligé une amende de 120 millions d’euros à X. En cause : le système de certification payante (« badge bleu »), jugé trompeur car permettant à des comptes non vérifiés de se faire passer pour des sources fiables ; le manque de transparence sur certaines publicités, notamment politiques ; et l’accès limité des chercheurs aux données de la plateforme, entravant selon Bruxelles le contrôle démocratique.

Plus encore, les autorités européennes ont invoqué la doctrine de « l’entité économique unique », visant directement Elon Musk à titre personnel. Une évolution majeure : les dirigeants ne peuvent plus se retrancher derrière leurs structures juridiques.

En 2026, l’irruption de l’intelligence artificielle a encore intensifié le conflit. Le chatbot Grok, développé par X, est accusé d’avoir généré des contenus problématiques, dont des images truquées à caractère sexuel. Une nouvelle enquête pourrait entraîner des sanctions allant jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires mondial.

Ce bras de fer a désormais une dimension diplomatique. Washington dénonce une « censure étrangère », tandis que l’Europe revendique sa « souveraineté numérique ». Au cœur de cette confrontation : une question fondamentale — les plateformes sont-elles des espaces privés ou des infrastructures publiques régulées ? De la réponse dépendra l’avenir de l’écosystème numérique mondial.