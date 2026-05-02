Spécial week-end | Quand la nature inspire l’ingénierie : lézards, fleurs et baleines au service du futur

Et si les solutions technologiques les plus avancées existaient déjà… dans la nature ? C’est tout le principe du biomimétisme, une discipline qui consiste à s’inspirer des mécanismes du vivant pour concevoir des innovations humaines. Bien loin des laboratoires futuristes, la « recherche et développement » la plus sophistiquée fonctionne depuis 3,8 milliards d’années — portée par des lézards, des plantes ou encore des baleines.

Dans un monde confronté aux défis du climat, de l’énergie et de la rareté des ressources, la nature apparaît comme un ingénieur d’une efficacité redoutable. L’exemple emblématique est celui du train à grande vitesse japonais Shinkansen. Dans les années 1990, son passage hors des tunnels provoquait des détonations assourdissantes. La solution est venue du martin-pêcheur : en imitant la forme de son bec, capable de pénétrer l’eau sans éclaboussure, les ingénieurs ont conçu un train plus silencieux, plus rapide et 15 % plus économe en énergie.

Autre source d’inspiration : la baleine à bosse. Ses nageoires présentent des excroissances appelées « tubercules », qui améliorent sa maniabilité dans l’eau. Reproduites sur les pales d’éoliennes, elles permettent aujourd’hui d’optimiser la production d’énergie tout en réduisant le bruit.

Dans le désert de Namibie, une petite coccinelle capte l’humidité du brouillard grâce à des microstructures sur sa carapace. Ce mécanisme a inspiré la conception de matériaux capables de produire de l’eau dans des régions arides. Même constat pour le Velcro : inventé après l’observation de graines accrochées aux poils d’un chien, il illustre comment une simple promenade peut révolutionner le quotidien.

Les termites, eux, ont inspiré des bâtiments auto-régulés en température, tandis que les geckos ont donné naissance à des adhésifs sans colle. Quant au lotus, il a ouvert la voie à des surfaces autonettoyantes.

Au fond, la leçon est simple : la nature est un « code source » ouvert, riche de solutions éprouvées. En apprenant à l’observer et à la copier intelligemment, l’humanité pourrait bâtir un avenir plus durable, plus sobre — et surtout, en harmonie avec son environnement.