Un chatbot israélien au service des agriculteurs indiens

L’Université de Tel-Aviv a développé une solution innovante pour répondre aux difficultés rencontrées par des millions de petits agriculteurs en Inde. Au cœur du projet : Agri-Gourou, un chatbot intelligent conçu pour fournir, en temps réel, des conseils agricoles personnalisés via WhatsApp.

Imaginé par Amit Kalisker, doctorant au laboratoire Nitsan pour le développement durable, Agri-Gourou aide les agriculteurs à faire face à des problèmes quotidiens majeurs : maladies des cultures, infestations d’insectes, météo imprévisible ou usage excessif d’engrais et de pesticides. Dans de vastes régions comme l’Uttar Pradesh, chaque agronome public suit parfois plus de 10 000 exploitants, ce qui entraîne des délais de réponse de plusieurs jours. Les conséquences sont lourdes : pertes de rendement pouvant atteindre 40 %, dégradation des sols et pollution de l’eau.

Agri-Gourou change la donne. Le chatbot fournit des réponses immédiates fondées sur l’intelligence artificielle, tandis que les questions complexes sont transmises à des agronomes qualifiés. Un tableau de bord en temps réel permet aux autorités locales d’identifier les tendances et d’agir de manière proactive, posant les bases d’une « agriculture intelligente ».

Ce projet illustre l’approche du laboratoire Nitsan, fondé par le professeur Fishman, qui associe sciences sociales, ingénierie et études environnementales pour répondre à des défis globaux. Plus de 25 projets sont aujourd’hui déployés dans sept pays, mêlant innovation technologique et engagement communautaire.

En 2025, des étudiants de master se sont rendus dans l’Uttar Pradesh pour tester et améliorer Agri-Gourou sur le terrain. Ils ont travaillé au contact direct des agriculteurs, intégrant leurs retours dans la base de données du chatbot. Au-delà de la technologie, l’expérience a été humaine et formatrice, confrontant les étudiants aux réalités culturelles et linguistiques locales.

Mené en partenariat avec les autorités régionales indiennes ainsi qu’avec des universités internationales, ce projet pilote s’inscrit dans une vaste initiative de numérisation des services publics. Dans un État de 241 millions d’habitants, Agri-Gourou démontre comment la technologie peut améliorer concrètement la sécurité alimentaire et l’autonomie des communautés rurales.