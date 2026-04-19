Une start-up israélienne crée les premières tablettes de chocolat à base de beurre de cacao produit en laboratoire

Une innovation majeure pourrait transformer l’industrie mondiale du chocolat. La start-up israélienne Celleste Bio annonce avoir réussi à produire des tablettes de chocolat au lait à partir de beurre de cacao produit en laboratoire, sans recourir aux fèves issues de plantations traditionnelles, a rapporté le média Calcalist. Développée en partenariat avec Mondelēz International, cette avancée intervient alors que la filière cacao est fragilisée par le changement climatique, les maladies des cultures et les tensions géopolitiques.

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Le beurre de cacao, composant essentiel qui détermine la texture, la fonte et les qualités gustatives du chocolat, est habituellement extrait des fèves de cacao. Ici, il est reproduit grâce à une technologie de culture cellulaire en bioréacteur. Selon l’entreprise, le produit obtenu est « bio-identique », offrant les mêmes propriétés que le beurre de cacao conventionnel.

Les prototypes ont été testés par Mondelēz et répondraient aux standards de qualité attendus, une étape clé pour une intégration dans les chaînes de production industrielles. Cette validation suggère que la technologie pourrait être déployée à grande échelle dans les années à venir.

Fondée en 2022, Celleste Bio combine biotechnologie et intelligence artificielle pour optimiser la production et, à terme, permettre d’ajuster certaines caractéristiques du beurre de cacao, comme le point de fusion ou le profil aromatique.

L’enjeu est également environnemental. La culture traditionnelle du cacao est fortement consommatrice de terres et associée à la déforestation. Selon la start-up, un seul grain de cacao pourrait permettre de produire jusqu’à une tonne de beurre de cacao par an en bioréacteur, réduisant significativement l’empreinte écologique.

Cette innovation ouvre la voie à une nouvelle génération de chocolat, plus durable et moins dépendante des aléas climatiques.