Waze, l’invention israélienne qui a révolutionné la conduite dans le monde entier

Arriver à destination plus vite, éviter les bouchons et même les contraventions : c’est le pari audacieux relevé par Waze, l’application israélienne qui a transformé notre manière de conduire.

Tout commence en 2006, lorsqu’Ehud Shabtai, jeune ingénieur en informatique, reçoit un GPS portable incapable de signaler les embouteillages ou les radars. Frustré, il décide d’y remédier. Deux ans plus tard, entouré de trois amis et fort d’une levée de fonds de 55 millions de dollars, il lance Waze, une application gratuite de navigation collaborative capable de calculer en temps réel le trajet le plus rapide en fonction des conditions de circulation.

Le principe est simple mais révolutionnaire : les conducteurs eux-mêmes alimentent la carte en signalant accidents, travaux, ralentissements ou contrôles de police. Plus les utilisateurs participent, plus les données deviennent fiables.

En 2013, le géant Google rachète Waze pour 1,15 milliard de dollars, consacrant ainsi le succès d’une start-up devenue un symbole de la « Start-Up Nation » israélienne. Dix-sept ans plus tard, près de 150 millions de conducteurs dans 185 pays utilisent l’application chaque mois.

Mais Waze n’est pas infaillible : pour éviter les embouteillages, l’application peut parfois rallonger les trajets ou détourner les automobilistes par des rues résidentielles. Malgré ces limites, Waze reste aujourd’hui la référence mondiale des GPS communautaires, et l’un des plus beaux succès technologiques venus d’Israël.