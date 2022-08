Israël: pour G. Saar, si Netanyahou n'obtient pas 61 mandats, le centre peut l'emporter

"Le Likoud a changé de visage et de valeurs"

Le ministre de la Justice et chef du parti Nouvel Espoir, Gideon Saar, a déclaré samedi soir que si Benyamin Netanyahou n'obtient pas 61 sièges au scrutin du 1er novembre, "il y aura de grandes opportunités".

"Je ne peux pas tout dire, mais j'ai déjà des estimations d'alliances probables, et Gantz est toujours candidat au poste de Premier ministre", a-t-il affirmé, ajoutant "je ne me fie pas vraiment aux sondages, nous allons nous renforcer". Aujourd'hui, le parti né de la fusion des deux leaders centristes Gideon Saar et Benny Gantz est crédité de 13 à 14 mandats pour les prochaines élections du 1er novembre, ce qui en fait le 3e parti du pays.

Revenant sur son union avec le parti Bleu Blanc de Benny Gantz, Saar a assuré: "nous nous sommes unis pour que Netanyahou ne revienne pas. Nous avons étudié tous les problèmes en profondeur et sommes parvenus à un accord sur 95 % d'entre eux," a-t-il dit.

Selon une enquête du radiodiffuseur public Kan, le partenariat entre Bleu Blanc, le parti centriste du ministre de la Défense Benny Gantz, et Nouvel espoir, la formation de droite du ministre de la Justice Gideon Saar, remporterait 14 sièges lors des élections du 1er novembre. Un autre sondage de la Chaîne 12 crédite l'alliance de 13 sièges.

D'après les intentions de vote relayées, le prochain scrutin, contrairement à ce que semble croire Saar, ne permettrait pas de sortir de l'impasse politique à laquelle le pays est confronté depuis plusieurs années : ni les partis de la coalition sortante, ni le bloc d'opposition dirigé par Benyamin Netanyahou ne parviendrait à rassembler une majorité au Parlement.