Un homme affirme que le ministre des Finances lui a proposé de le payer 100.000 dollars pour tuer un policier

Le ministre des Finances Avigdor Liberman a lancé une attaque cinglante contre le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou dimanche, le qualifiant de "rebut de la race humaine", et affirmant qu'il n'avait aucune limite à sa soif de pouvoir.

Le chef du parti de droite Yisrael Beytenu était interrogé par des journalistes sur les allégations d'un ancien militant de son parti, qui a affirmé la semaine dernière qu'il lui avait proposé de le payer 100.000 dollars pour tuer un commissaire de police.

M. Lieberman a rejeté ces allégations et répété qu'il s'agit d'une campagne de diffamation orchestrée par l'ancien Premier ministre à l'approche des élections du 1er novembre.

Le ministre a affirmé que salir les opposants politiques était une tactique privilégiée de M. Netanyahou, décrivant le chef du parti Likoud comme "le rebut de la race humaine qui n'a pas de ligne rouge".

"Il est clair qu'il a compris que tout ce qui se dresse entre lui et le pouvoir est Avigdor Lieberman", a-t-il déclaré, faisant allusion au fait que son parti Yisrael Beytenu avait rompu avec le bloc droite-religieux dirigé par Benyamin Netanyahou.

"Je continuerai à le faire et à faire en sorte que [son bloc] continue à obtenir 59 sièges dans les sondages, car c'est ce qui provoque son hystérie", a martelé le chef d'Yisrael Beytenu. Il a ajouté qu'il espérait que le "bloc fondamentaliste" de Netanyahou obtienne encore moins de sièges que cela le jour des élections.

Le parti Likoud de Netanyahou a répondu dans un tweet que "Lieberman, le provocateur national, était sous pression" et a accusé le ministre des Finances de se comporter "comme un gangster". "Nous espérons qu'il n'offrira à personne 100.000 dollars pour tuer Netanyahou", a ironisé le parti, insistant sur le fait que "le Likoud et l'ancien Premier ministre n'ont aucun lien avec les allégations inquiétantes qui ont été révélées contre lui ces derniers jours."

Avigdor Lieberman a par ailleurs qualifié son accusateur, Yossi Kamisa, de "menteur et avare obsédé par l'argent". Il a indiqué avoir envoyé une lettre dimanche à la procureure générale Gali Baharav-Miara à ce sujet et annoncé qu'il porterait plainte lundi. "Le fait que l'homme se soit 'souvenu' d'une affaire aussi grave 20 ans après et pendant une campagne électorale, est édifiant et prouve le degré de 'fiabilité' des allégations", ont indiqué les avocats du ministre dans la lettre.