Israël : dissolution du partenariat entre Ayelet Shaked et Yoaz Hendel au sein du parti Esprit sioniste

"Yoaz Hendel reste prisonnier du camp 'Tout sauf Bibi"

Le partenariat politique entre la cheffe du parti Esprit sioniste Ayelet Shaked et Yoaz Hendel a pris fin ce dimanche. les politiciens échangeant des accusations mutuelles et indiquant qu'ils dirigeront chacun leur propre parti, dont aucun ne devrait entrer dans la prochaine Knesset.

Cette alliance prend fin un mois et demi seulement après sa formation, et à seulement quatre jours du dépôt officiel des listes électorales, alors que les derniers sondages ne créditent le parti que de 1,1% des suffrages. Si ces prévisions étaient avérées, cela signifie que le parti Esprit sioniste serait très en deçà du seuil d'éligibilité.

Le désaccord majeur entre Ayelet Shaked, actuellement ministre de l'Intérieur, et Yoaz Hendel, ministre des Communications, portait sur le soutien du parti à un éventuel gouvernement de droite dirigé par Benyamin Netanyahou, ce à quoi ce dernier était fermement opposé.

La cheffe du parti a indiqué avoir pris l'initiative de la rupture, au motif que son ex-partenaire politique "restait prisonnier du camp 'Tout sauf Bibi".

Alors que Yamina, l'ancien parti d'Ayelet Shaked, a joué un rôle essentiel dans la formation du gouvernement hétéroclite sortant qui a permis d'écarter Benyamin Netanyahou du pouvoir, la ministre de l'Intérieur se déclare aujourd'hui prête à rejoindre une coalition étroite dirigée par le chef du Likoud et incluant le parti d'extrême droite d'Itamar Ben Gvir.

Confirmant qu'elle était prête à entrer dans un prochain gouvernement Netanyahou, Ayelet Shaked a déclaré : "Dans le cas où un gouvernement d'union nationale ne parvenait pas à être formé à l'issue du prochain scrutin, Yoaz Hendel souhaitait entraîner le pays vers une autre élection plutôt que de former un gouvernement de droite. Cette option est inconcevable."

Suite à l'annonce de la dissolution de son alliance avec Yoaz Hendel, Ayelet Shaked a publié dimanche un message sur Facebook dans lequel elle affirme retourner pleinement dans le camp de la droite, "là où se trouve son cœur".

"Etant au service du public, j'ai pris des décisions, dont certaines se sont avérées mauvaises. Mais j'ai toujours agi en pensant uniquement aux meilleurs intérêts de l'État d'Israël. . Maintenant, je dois apprendre à faire amende honorable et à aller de l'avant. Aujourd'hui, je rentre chez moi là où se trouve mon cœur. Nous allons reconstruire le foyer d'une droite pragmatique et responsable alliée au sionisme religieux, sous toutes ses formes - séfarade , ashkénaze, religieux, traditionnaliste, du centre du pays et des implantations que j'aime tant", a-t-elle écrit.