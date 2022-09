Une actrice israélienne sur la liste des candidats du parti arabe Balad

"Balad est la maison de tous les démocrates et le foyer de ceux qui croient en l'égalité"

L'actrice et réalisatrice israélienne Einat Weitzman figure à la 6ème place de la liste du parti arabe Balad alors que le parti est revenu sur sa décision de réintégrer la Liste arabe unie en décidant de présenter une liste indépendante de candidats.

"C'est le seul parti qui propose un changement réel et fondamental du système politique et pour les citoyens", a écrit Einat Weitzman dans un message publié vendredi sur son compte Facebook.

"Je suis entrée en politique. Après des années où je n'étais active que dans la dimension artistique, j'ai décidé de me présenter et d'être active là où les décisions se prennent. Balad est la maison de tous les démocrates et le foyer de ceux qui croient en l'égalité, de ceux qui ne seront pas les partenaires subalternes des partis racistes. Balad constitue la seule voie qui reste dans ce pays gouverné par la violence et l'apartheid", a-t-elle affirmé.

Weitzman a déjà exprimé son soutien au parti dans le passé, l'un des moments les plus marquants étant son soutien à l'ancien membre de la Knesset Basel Ghattas après qu'il ait été accusé d'avoir donné des téléphones portables à des prisonniers de sécurité.

Lors d'une conférence, elle expliquait "ses sacrifices" et "ses actions" qui "exprimaient une confrontation nécessaire avec les conditions dures et discriminatoires dans lesquelles les prisonniers politiques sont détenus".

La réalisatrice a consacré son travail artistique ces dernières années à la présentation du "récit palestinien et de l'occupation". Entre autres, en 2017, elle a mis en scène une pièce intitulée "Prisonniers de l'occupation" qu'elle a écrite avec des prisonniers de sécurité, qui a été rejetée par le comité directeur du Festival d'Acre.

Récemment, elle a mis en scène une pièce documentaire au théâtre de Jaffa intitulée "Comment faire une révolution", sur le procès d'Issa Amro, un militant social palestinien qui a lutté "contre l'oppression" et a été arrêté par Israël.