Le chef de Balad accuse Yaïr Lapid d'avoir orchestré la scission avec la Liste unifiée

Il est peu probable que Balad franchisse le seuil d'éligibilité

Le chef du parti arabe Balad a accusé vendredi le Premier ministre Yaïr Lapid d'avoir orchestré la scission entre son parti et les deux autres membres de la Liste commune. Les accusations du président de Balad, Sami Abou Shahadeh, ont été lancées alors que les analystes tentaient de déterminer si cette initiative serait plus bénéfique au chef de l'opposition Benyamin Netanyahou ou à M. Lapid.

Un haut responsable du bloc de partis pro-Netanyahou a affirmé vendredi au site d'information Ynet que le président du Likoud préfère désormais que Balad soit autorisé à se présenter afin de pouvoir diviser davantage l'électorat arabe et gaspiller les votes de ceux qui choisissent encore de soutenir le parti s'il ne parvient pas à franchir le seuil d'éligibilité.

Lors de plusieurs élections précédentes, le Likoud a demandé au Comité central des élections de disqualifier les membres de Balad et le parti dans son ensemble, arguant que la faction et ses représentants incitent au terrorisme. Dans chacun de ces cas, cependant, la Haute Cour de justice a statué contre le Likoud et d'autres alliés de droite qui avaient déposé les pétitions.

Dans une interview accordée vendredi à Channel 12, le président de Hadash-Ta'al, Ayman Odeh, a rejeté l'idée que la scission favorisait l'élection de M. Netanyahou et a insisté sur le fait que la participation arabe serait plus élevée que prévu car la minorité s'est engagée à empêcher les leaders du sionisme religieux, Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir, de devenir ministres.