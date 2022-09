Israël: le bloc dirigé par Netanyahou se rapproche de la majorité (sondages)

Deux sondages indiquent que le bloc dirigé par le Likoud dispose actuellement de 60 sièges

Des nouveaux sondages publiés vendredi indiquent que le bloc de l'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou remporterait 60 sièges lors des prochaines élections, juste un siège de moins que la majorité minimale requise pour former un gouvernement après une scission entre les partis arabes.

La Liste unifiée des partis dirigés par les Arabes a annoncé jeudi soir qu'elle se présenterait aux prochaines élections en tant que deux factions distinctes, Hadash-Ta'al et Balad.

Les sondages publiés vendredi par Channel 12 et 13 réalisés après l'annonce ont tous deux prédit que Balad ne franchirait pas le seuil électoral.

Channel 12 a constaté que Balad obtiendrait 0,9% des voix, tandis que Channel 13 prévoyait qu'il obtiendrait 1,2%. Dans les deux cas, il est loin des 3,5 nécessaires pour entrer à la Knesset.

La Douzième chaîne a affirmé que le plus grand parti après les élections du 1er novembre serait à nouveau le Likoud, avec 33 sièges. Suivent le parti Yesh Atid de Yaïr Lapid avec 23 sièges, le parti Unité nationale dirigé par Benny Gantz et Gideon Sa'ar avec 12 sièges, et le parti Sionitme religieux dirigé par Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir avec 12 sièges.

Les partis ultra-orthodoxes Shass, dirigé par Aryeh Deri, et Torah Judaïsme Unifié, dirigé par Moshe Gafni, obtiendraient respectivement huit et sept sièges, selon le sondage.

Le parti Yisrael Beitenu d'Avigdor Lieberman remporterait six sièges, tout comme le parti travailliste de Merav Michaeli et le parti de gauche Meretz de Zahava Galon en remporterait cinq.

Selon le sondage, l'alliance Hadash-Ta'al d'Ayman Odeh et le Ra'am islamiste de Mansour Abbas ne remporteraient que quatre sièges et se situeraient au-dessus du seuil électoral, ce qui représente une perte significative de la représentation arabe.

Balad et le Foyer juif d'Ayelet Shaked ne parviendraient pas à entrer à la Knesset.

Le sondage place le bloc de droite religieuse de Netanyahou à 60 sièges, un de moins que la majorité, tandis que les partis anti-Netanyahou sont à 56, avec Hadash-Ta'al à quatre.

Le sondage de Channel 13 donne le Likoud à 32 ; Yesh Atid 24 ; Sionisme religieux 13 ; Unité nationale 12 ; Shas 8 ; UTJ 7 ; Yisrael Beitenu 6 ; Labor 5 ; Meretz 5 ; Hadash-Ta'al 4 et Ra'am 4.

Le bloc Netanyahou est donc à 60, les partis anti-Netanyahou à 56 et Hadash-Ta'al à 4.