Israël: lsaac Herzog compte promouvoir "à tout prix" un gouvernement d'union élargie

"Le système doit être stabilisé, car les Israéliens en ont assez de ces cycles électoraux interminables"

Le président israélien Isaac Herzog compte utiliser les pouvoirs inhérents à sa fonction pour œuvrer à la formation d'un "gouvernement d'union élargie" après les prochaines élections nationales de novembre.

Le radiodiffuseur public Kan a cité dimanche plusieurs membres de la Knesset qui étaient présents lors des conversations à huis clos que Herzog a tenues avec des députés des partis de gauche et de droite.

Selon eux, le président a déclaré :"J'ai l'intention de retrousser mes manches après les élections et de travailler à la mise en place - à n'importe quel prix - d'un gouvernement d'union élargie, dans la mesure du possible, afin d'apporter la stabilité au système, car les citoyens israéliens en ont assez de ces cycles électoraux interminables."

Selon les témoignages rapportés par Kan, Herzog a déclaré que "lorsque les Israéliens se lèvent le matin, ils veulent avant tout savoir qu'ils ont un gouvernement stable qui se préoccupe de leur sécurité, de l'économie et des autres besoins urgents".

"Plus un gouvernement est large, plus il a de chances d'être stable et de travailler réellement à la promotion des intérêts des citoyens du pays", a-t-il ajouté.

Israël tiendra le 1er novembre ses cinquièmes élections législatives en trois ans et demi, dans la foulée de la dissolution du Parlement le 30 juin.

Ayant notamment perdu sa majorité, la coalition hétéroclite ayant succédé un an plus tôt à Benyamin Netanyahou avait choisi de provoquer elle-même la dissolution de la Knesset (Parlement) et ainsi convoquer un nouveau scrutin, prévu le 1er novembre.