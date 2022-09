[Opinion] Dialoguer pour mieux comprendre les orthodoxes israéliens

Au lieu d'imposer, le monde "éclairé" doit privilégier un dialogue respectueux et bienveillant

Benyamin Netanyahou a suscité, cette semaine, une énième polémique en parvenant à obtenir un accord entre les deux composantes du parti "Judaïsme unifié de la Torah", que sont les Hassidim (plus portés sur la prière dans la joie) et les Lithuaniens (plus portés sur l'étude austère et assidue de la Torah).

Ces deux mouvements majeurs du monde orthodoxe ashkénaze menaçaient, en effet, de se présenter séparément aux élections législatives du 1er novembre, en raison d'un différend de principe autour de l'intention d'un rabbi Hassidique, le Rabbi de Belz Issachar Dov Roka'h, de permettre à ses disciples d'introduire des matières de base, telles que les mathématiques et l'anglais, dans les programmes scolaires de ses jeunes disciples.

Face aux difficultés économiques de leurs familles, le Rabbi était parvenu à la conclusion que l'enseignement de ces matières permettrait aux jeunes hassidim de passer un baccalauréat et ensuite de s'intégrer, le moment venu, plus facilement dans le monde du travail. Mais le Rabbi s'est heurté à l'opposition farouche des leaders spirituels de la mouvance " lithuanienne" qui refusent toute ouverture vers l'enseignement de matières "profanes" et privilégient uniquement l'étude de la Torah et du Talmud.

En fin limier politique, Netanyahou a très vite mesuré le danger d'une division au sein de la communauté orthodoxe ashkénaze : en se présentant séparément, la formation hassidique, Agoudat Israël, et la formation lithuanienne, Deguel Hatorah, n'avaient aucune chance de passer le seuil d'éligibilité. Cette division risquait donc de réduire à néant les efforts entrepris par l'ex-Premier ministre pour revenir au pouvoir.

Ce dernier a donc pesé de tout son poids politique et a finalement arraché aux orthodoxes un accord d'union, mais en échange d'un engagement de sa part à financer, s'il redevenait Premier ministre, plus massivement les établissements scolaires orthodoxes bien que ceux-ci refusent d'enseigner les matières profanes.

Bien évidemment, le Centre et la Gauche sont montés au créneau pour dénoncer la "reddition de Netanyahou" et pour l'accuser de cautionner, à coup de millions de shekels, un enseignement qui enfoncera plus encore les jeunes orthodoxes dans la pauvreté et la dépendance sociale. Et ce, au lieu d'encourager des leaders tels que le Rabbi de Belz dans leurs efforts d'ouverture vers le monde extérieur: "Pour revenir au pouvoir, Bibi est prêt à sacrifier l'avenir éducatif des enfants orthodoxes !", ont clamé politiciens et faiseurs d'opinion.

Disons le tout de suite: ces critiques sont fortement teintés d'hypocrisie. Car il ne fait aucun doute que si Yaïr Lapid ou Benny Gantz, les deux plus sérieux candidats au poste de Premier ministre, avaient eu besoin, pour former une coalition gouvernementale, du soutien du "Judaïsme de la Torah", ils se seraient, eux aussi, pliés à cette exigence orthodoxe. C'est exactement ce qu'ils ont fait, il y a un peu plus d'un an, lors de la formation du gouvernement sortant en offrant des milliards de shekels au parti islamiste Raam en échange de son entrée (historique) dans la coalition gouvernementale, et ce sans s'offusquer du fait que Raam dénonce farouchement les mouvements LGBT !

Mais au-delà, ce qui peut paraitre déplaisant dans les critiques émises par ces courants anti-bibi et par une partie des médias israéliens, c'est leur coté paternaliste envers le monde orthodoxe. Il y a une forme d'arrogance à vouloir dire à cette communauté: "Nous, porteurs de la Lumière intellectuelle, savons bien mieux que vous, modestes orthodoxes, ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas".

Le système éducatif orthodoxe a, certes, des lacunes incontestables mais elles ne sont certainement pas pires que celles du système éducatif généraliste-laïc.

Lorsque l'on connait les multiples carences du système éducatif généraliste en Israël, cette prétention est totalement déplacée. Le système éducatif orthodoxe a, certes, des lacunes incontestables mais elles ne sont certainement pas pires que celles du système éducatif généraliste-laïc. Un jeune orthodoxe ne sait peut-être pas calculer le cosinus d'un triangle rectangle mais, par contre, il saura décortiquer la plus ardue des pages du Talmud et se doter ainsi d'un formidable esprit de déduction.

A contrario, un lycéen laïc saura jongler avec théorème de Pythagore, mais il pourra traverser toute sa scolarité sans savoir ce qu'est le "Chema Israel", cette célèbre déclaration de foi juive qui célèbre la centralité et l'unicité divine.

Que les choses soient claires: il n'est pas question, ici, de justifier le refus catégorique des orthodoxes , lithuaniens en particulier, d'inclure les matières profanes dans leurs programmes scolaires. Il ne fait, en effet, aucun doute qu'intégrer ces matières favorisera l'entrée des jeunes orthodoxes sur le marché du travail lorsque ceux-ci décideront de quitter le monde des Yechivot (instituts talmudiques).

Certes, il est exact que l'étude approfondie du Talmud, et de la Torah, pendant plus de 10 ans, peuvent permettre aussi de développer l'esprit analytique d'un jeune orthodoxe, lui offrant ainsi la possibilité de rattraper, le moment venu une partie de son "handicap" éducatif. Mais de nombreux jeunes orthodoxes reconnaissent aussi avoir eu de grandes difficultés à se mettre au niveau avant d'entamer des études supérieures. Ce qui les a conduits, souvent, à renoncer à ces études pour opter plus facilement pour des métiers "commerciaux".

Par contre, ceux qui entendent sincèrement plaider en faveur de l'enseignements des valeurs profanes doivent se débarrasser de ce paternalisme et cesser toute forme de "coercition laïque": comme les laïcs, les Haredim ne supportent pas qu'on leur impose un style de vie autre que celui qu'ils ont choisi, pour le meilleur et pour le pire. En 2013, Lapid alors ministre des Finances de Netanyahou avait voulu contraindre les orthodoxes à s'enrôler dans Tsahal contre leur gré. Il a lamentablement échoué. L'année dernière, Matan Kaana, ministre des cultes rempli de bonnes intentions, a voulu imposer une réforme sur l'autorité du grand rabbinat d'Israël: il s'est heurté à une fin de non-recevoir et a dû réviser sa copie.

Au lieu d'imposer, le monde "éclairé" doit privilégier un dialogue respectueux et bienveillant avec la communauté orthodoxe. Un tel dialogue permettra peut-être de comprendre les racines historiques du repli des orthodoxes lithuaniens sur eux-mêmes et de leur refus de s'ouvrir aux matières profanes. Il permettra ainsi de découvrir que la ghettoïsation des communautés orthodoxes s'est accentuée au 17ème siècle après les désillusions traumatisantes provoquées par la conversion à l'Islam de celui que le monde juif avait considéré comme le Messie, Shabtaï Tzvi.

Elle s'est consolidée avec le développement, à la fin du 18ème et au début du 19ème siècle du mouvement de la Haskala (Education émancipée): sans entrer dans les détails, les pères de ce mouvement intellectuel très populaire en Allemagne étaient, au départ, orthodoxes, mais ils aspiraient à enseigner à leurs enfants des matières profanes. Résultat: quelques décennies plus tard, la Haskala a servi de socle à la création du Mouvement Réformiste qui rejetait l'essentiel de la pratique des commandements de la Torah. La Haskala et la Réforme sont alors devenus les ennemis jurés du judaïsme orthodoxe.

A la fin du 19ème siècle, un troisième mouvement a conduit les orthodoxes à se replier plus encore sur eux-mêmes:… le Sionisme de Théodore Hertzl. Impossible pour ces harédim d'imaginer que le retour des exilés sur la Terre d'Israël passe par la vision d'un journaliste juif totalement assimilé; impossible qu'il soit porté par des Juifs comme Ben Gourion qui avaient abandonné toute pratique religieuse.

Avec la création de l'Etat d'Israël, deux grands leaders spirituels lithuaniens vont veiller à préserver intactes les murailles du ghetto orthodoxe ainsi que la "fiole d'huile pure"(surnom donné à l'éducation religieuse des jeunes) : le rabbin Yechaiaou Karelitz surnommé le Hazon Ich, dans les années 50, et le rabbin Eliezer Menaham Cha'h dans les années 80. Enfin, bien plus près de nous, au cours des deux années de pandémie, le monde orthodoxe israélien a été traversé par de puissantes secousses telluriques.

Enfin, bien plus près de nous, au cours des deux années de pandémie, le monde orthodoxe israélien a été traversé par de puissantes secousses telluriques: l'impossibilité d'enseigner la Torah en l'absence de zoom dans cette communauté, et le fait de voir des centaines de milliers de jeunes livres à eux-mêmes sans encadrement éducatif adéquat a ébranlé le tissu social et éducatif orthodoxe: pour les Lithuaniens (qui ont aussi un léger coté paternaliste envers les Hassidim), il était inimaginable, dans un tel contexte, de prendre le risque d'ouvrir ces jeunes à l'enseignement des matières profanes.

On commence à mieux comprendre les raisons de l'attitude des orthodoxes lithuaniens. Certes, le monde orthodoxe en Israël n'a jamais été aussi puissant. L'enseignement et l'étude de la Torah n'ont jamais été aussi développés que de nos jours. La communauté orthodoxe compte plus de 1,3 million d'âmes soit près d' 1/5ème de la population juive. Avec un taux de natalité de près de 7enfants(!), elle représentera dans deux décennies 1/3 de la population juive d'Israël et un quart de la population totale. Il s'agit là d'une force politique et économique sans pareil.

Mais cette force est aussi sa faiblesse. Car les préjugés ont la vie dure et, même aujourd'hui, les rabbins lithuaniens et leurs représentants à la Knesset ont tendance à réagir comme s'ils dirigeaient un petit "Shteitl" (village juif ) en Pologne au 19e siècle. Comme on a pu le voir dans leur réaction incrédule face à la catastrophe de Meron en mai 2021(45 morts lors d'une célébration!).

Alors que l'on peut raisonnablement envisager qu'en 2050, le Premier ministre soit orthodoxe, les Rabbins continuent à craindre, en autorisant les études profanes, de provoquer une brèche intellectuelle dans laquelle de nombreux jeunes orthodoxes s'empresseront de s'engouffrer pour quitter le monde de la Torah et embrasser la culture occidentale "dépravée". Et ils préfèrent pour des raisons idéologiques mais aussi politiques, maintenir intactes les murailles du ghetto orthodoxe plutôt que de les ouvrir prudemment.

Voilà pourquoi, aujourd'hui, le dialogue est et sera, sans aucun doute, le meilleur remède aux appréhensions des rabbins orthodoxes et aux aspirations d'intégration sociale des autres. Un dialogue à entamer sans le moindre délai.