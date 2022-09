Isaac Herzog veut réduire l'extrémisme et la violence dans un climat préélectoral chargé

"Nous ne devons pas considérer ceux qui pensent différemment de nous comme des ennemis"

Le président Isaac Herzog a condamné mercredi l'extrémisme politique et la violence sur l'ensemble de l'échiquier politique israélien, appelant les dirigeants et les citoyens à baisser le ton ou à risquer une escalade à l'approche des élections de novembre.

Rejetant à la fois la violence verbale et les altercations physiques, le président a imploré les Israéliens et leurs dirigeants à "ne pas laisser les voix de l'extrémisme et de la violence nous conduire dans un abîme de haine", et a déclaré que "nous ne devons pas considérer ceux qui pensent différemment de nous comme des ennemis".

"Je suis troublé et inquiet. Les incidents violents de ces derniers jours et semaines m'empêchent de dormir", a-t-il ajouté lors des Sélihot (prières de pénitence prononcées avant Rosh Hashana et Yom Kippour) organisées dans sa résidence officielle de Jérusalem.

Les remarques du président interviennent à la croisée des chemins entre la politique et la religion juive. Alors qu'il ne reste que 34 jours avant les cinquièmes élections en moins de quatre ans, les dix jours qui séparent le début de l'année juive, Rosh Hashana, et Yom Kippour, mardi prochain, sont considérés comme des jours de réflexion spirituelle et de repentir.

Amos Ben-Gershom/GPO Isaac Herzog lors des Sélihot organisées à la résidence du président le 28 septembre 2022

Mercredi avait également lieu le jeûne de Gedaliah, qui commémore un meurtre à motivation politique. Faisant un parallèle entre l'assassinat du gouverneur juif de la Judée biblique et notre époque, Isaac Herzog a affirmé que la montée de la violence verbale "ne reste jamais en l'état" et que les insultes se transforment rapidement "en poings recourbés, en agressions, en effusion de sang."

"On ne peut éviter cette pensée dérangeante : quelle sera la prochaine étape ? Des couteaux ? Des coups de feu ? Des décès ? Nous avons déjà vécu cette histoire" a-t-il demandé, faisant allusion à l'un des cas les plus douloureux de violence politique en Israël avec l'assassinat d'Yitzhak Rabin par l'extrémiste juif Yigal Amir en 1995.

"Prouvons qu'il existe un moyen de prendre des décisions importantes sans démanteler notre foyer. Rappelons-nous que nous avons un pays dans lequel nous pouvons vivre ensemble, le lendemain des élections également", a-t-il conclu.