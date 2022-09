Israël : le bloc de Netanyahou n'aurait pas la majorité selon un sondage

Différentes enquêtes prévoient une nouvelle impasse politique à l'issue des élections du 1er novembre

À un peu plus d'un mois des élections, un sondage a révélé mercredi que le bloc dirigé par le leader de l'opposition Benyamin Netanyahou était loin d'avoir la majorité nécessaire à la Knesset pour former un gouvernement.

Selon le sondage de Channel 12, si les élections avaient lieu aujourd'hui, le Likoud de Benyamin Netanyahou obtiendrait 32 sièges, le parti Yesh Atid du Premier ministre Yaïr Lapid 24, l'Unité nationale de Benny Gantz et Gideon Sa'ar 13, le Sionisme religieux de Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir 12, le Shas 8, Judaïsme uni de la Torah 7, Yisrael Beytenu 6, le parti travailliste 5, le Meretz 5, Ra'am 4 et l'union Hadash-Ta'al (arabe) 4.

Le bloc de Benyamin Netanyahou, composé de partis de droite et de partis religieux, atteindrait 59 sièges à la prochaine Knesset, soit moins que la majorité de 61 sièges nécessaire pour former un gouvernement, tandis que le bloc des partis qui forment la coalition actuelle, dirigée par Yaïr Lapid, en obtiendrait 57.

Les partis Hadash et Ta'al, à majorité arabe, ne sont alignés sur aucun des deux blocs et se présentent sur une liste commune.

Il s'agit donc d'un recul pour Netanyahou, puisque les derniers sondages de Channel 12 et d'autres chaines estimaient récemment que le Likoud atteindrait 34 sièges et donnait au bloc de droite 61 mandats au total.

Le sondage de mercredi prévoit que le parti national-religieux Foyer juif - dirigé par la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked, qui a récemment demandé pardon pour avoir rejoint la coalition l'année dernière et s'est engagée à soutenir Netanyahou comme Premier ministre après le 1er novembre -, est loin d'atteindre le seuil d'éligibilité de 3,25 %, tout comme le parti nationaliste arabe Balad, qui s'est séparé de Hadash et Ta'al au début du mois.

Constatant la mauvaise performance de Shaked dans les enquêtes d'opinion, le parti Likoud a exhorté les électeurs à ne pas voter pour le parti de la ministre de l'Intérieur: "Ayelet ne passe pas [le seuil], un vote pour Ayelet est un vote perdu", a souligné le Likoud dans un communiqué.

Empêtré dans la plus longue crise politique de son histoire, Israël tient le 1er novembre ses cinquièmes élections législatives en moins de quatre ans.