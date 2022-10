Yaïr Lapid aux médias arabes : "Je modifierai la loi sur l'État-nation si je suis réélu"

"La loi sur l'État-nation est une insulte pour les citoyens israéliens non juifs"

Le Premier ministre Yair Lapid a déclaré mardi soir aux médias israéliens en langue arabe qu’il avait l'intention de modifier la loi sur l'État-nation s'il était réélu au poste de Premier ministre.

"Je m'oppose à la loi sur l'État-nation. Je pense qu'il faut la modifier et y ajouter une section sur la dignité humaine et la liberté", a dit le Premier ministre, affirmant son opposition à cette loi depuis son adoption en 2018.

"J'étais à l’époque fermement opposé à la loi sur l'État-nation, elle est une insulte pour les citoyens israéliens non juifs", a-t-il ajouté.

Yaïr Lapid a également précisé qu'un futur gouvernement dirigé par lui ne modifierait pas le statu quo sur le mont du Temple.

"Nous nous occuperons de la liberté de culte des musulmans à al-Aqsa et autoriserons les visiteurs juifs à monter sur le mont du Temple sans y prier. Le statu quo ne sera pas violé ", a-t-il assuré.

Il a ensuite commenté son discours à l'ONU en soulignant qu'"il croyait en une solution à deux États pour deux peuples". "Je pense que nous devons nous séparer des Palestiniens", a-t-il dit.

Yaïr Lapid a également répondu aux déclarations du Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh, qui a affirmé vendredi que "le sang palestinien finançait les élections d'Israël" et que le but des élections était de provoquer une escalade et de "chauffer la région". "Contrairement à eux, nous essayons de ramener le calme,", a-t-il dit.