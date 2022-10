Analyse/Israël : Réveillez-les après les élections... par Ariel Schmidberg

A une semaine des cinquièmes élections en trois ans en Israël, l'apathie du public est palpable

Dans sept jours exactement, le mardi 1er novembre, à 7 heures du matin, les bureaux de vote ouvriront en Israël et les citoyens iront voter pour la cinquième fois en trois ans. À quoi ressemblera la prochaine Knesset (parlement israélien) ? Si la question est bien réelle, la population ne semble pas s'en soucier pour autant.

"Apathie '22" semble le qualificatif le plus approprié pour décrire ces élections. Pas de manifestations, pas de confrontations, et pratiquement aucun signe indiquant qu'une élection a lieu de manière imminente ne bouleversent le pays.

Alors quoi ? Quelles preuves qu'une élection se prépare ? Des vidéos de partis, et ici et là des enregistrements qui allument une flamme pour quelques heures. Ce ne sont pas les élections, au sens des élections israéliennes que nous avons connues auparavant.

Photo by Olivier Fitoussi/Flash90 Des gens passent devant des affiches électorales pour les prochaines élections à Jérusalem, en Israël, le 24 octobre 2022

Peut-être est-ce dû aux fêtes juives qui viennent de se terminer, fêtes qui ont réduit le temps de la campagne aux dernières semaines d'octobre. Peut-être est-ce parce qu'il n'y a plus de nouveautés, et que tout le monde (politiciens comme électeurs) est déjà fatigué du rituel et veut déjà être le lendemain. Se réveiller et voir que c'est passé.

"Je ne leur dirai rien tant que ce n'est pas fini, et ensuite je leur dirai juste qui a gagné", affirmait l'amiral américain de la Seconde Guerre mondiale Bill Halsey. Voilà ce que l'électeur israélien veut aussi entendre durant cette campagne électorale.

Le grand défi du Premier ministre Yair Lapid, du chef de l'opposition Benjamin Netanyahu et du ministre de la Défense Benny Gantz est aujourd'hui de faire sortir les masses indifférentes de chez elles et de les conduire dans les bureaux de vote.

En Israël, le jour des élections est un jour férié qui, au fil des ans, est devenu un jour de divertissement, dans les centres commerciaux, sur les marchés et à la plage.

Et Lapid, Netanyahu et Gantz doivent trouver un moyen d'inciter le public à faire la queue pour voter avant de faire la queue à la caisse des magasins. Comment vont-ils s'y prendre ? Au vu des campagnes menées jusqu'à présent, il n'est pas du tout certain qu'ils le sachent.

Le taux de participation aux dernières élections a atteint 67 % , un chiffre faible pour Israël. Dans de nombreuses localités, le taux de participation était même inférieur à 50 %. L'indifférence, disions-nous ?

Alors que plusieurs partis se trouvent dans la "zone dangereuse" et risquent de ne pas dépasser le seuil d'éligibilité pour entrer au Parlement, la question de savoir à quoi ressemblera la prochaine Knesset reste totalement ouverte - pour le meilleur ou pour le pire.

Photo by Gideon Markowicz/Flash90 Head of the Yesh Atid Party and Israeli Prime Minister Yair Lapid speaks during an election campaign event, presenting the the party list for the upcoming elections, in Tel Aviv, Israel on September 13, 2022.

D'une part, tout est possible et il pourrait y avoir des surprises majeures à 22 heures, lorsque les trois chaînes de télévision israéliennes annonceront leurs prédictions basées sur les sondages de sortie. D'autre part, si l'apathie était un parti, elle serait sûrement capable de former une coalition stable pour quatre ans.

Israël se targue d'être la seule véritable démocratie du Moyen-Orient, et elle a besoin d'être entretenue. Le problème est que, si un conducteur emmène sa voiture au garage pour l'entretenir une fois par an, nous entretenons notre démocratie en moyenne une fois tous les neuf mois.

L'ancien Premier ministre Ehud Barak définissait Israël comme une "villa dans la jungle". Il est peut-être temps de rénover la villa et de changer le système. Mais avant que que cela ne se produise (et laissez-moi vous rassurer : cela ne se produira pas), il est important de sortir et de voter.