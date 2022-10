Israël : "Un gouvernement Netanyahou-Smotrich-Ben Gvir serait la fin de la démocratie", selon Lapid

Il les accuse de promouvoir un programme qui "sape la démocratie"

À sept jours du scrutin, le Premier ministre Yaïr Lapid a averti mardi que la démocratie israélienne serait gravement menacée si ses rivaux politiques arrivaient au pouvoir et mettaient en œuvre un vaste programme de réformes judiciaires.

S'adressant à une conférence organisée par le Mouvement pour "un gouvernement de qualité à Tel-Aviv", Lapid a affirmé que "cette fois-ci, ce n'est pas une menace" que la fin de la démocratie" n'était cette fois pas une menace, mais plutôt "la promesse électorale" du leader du Likoud Benyamin Netanyahou et du parti Sionisme religieux et Otzma Yehudit" (Force juive).

Le dirigeant du Likoud a riposté en accusant Yair Lapid d'avoir lui-même pris toute une série de mesures antidémocratiques, tandis que le chef du Sionisme religieux, Bezalel Smotrich, a assuré qu'il respectait la démocratie.

Bazalel Smotrich a récemment publié un plan de réforme judiciaire qui permettrait aux hommes politiques d'opposer leur veto aux décisions de la Cour suprême en matière de législation, de modifier les modes de sélection des juges, de diviser les pouvoirs du procureur général et d'éliminer l'accusation pénale de "fraude et d'abus de confiance" - accusation qui constitue la base de trois des quatre procès pour corruption en cours contre Netanyahou.

Bien que le débat sur la réforme judiciaire ait été l'un des plus concrets avant les élections à venir, les sondages prédisent la poursuite de l'impasse politique, aucun des deux grands blocs de partis ne parvenant à dégager une majorité.

L'alliance Sionisme religieux-Otzma Yehudit a fait un bond depuis le dernier vote des Israéliens en mars 2021, soutenue par la popularité d'Itamar Ben-Gvir,. Elle deviendrait ainsi le troisième plus grand parti après les élections de novembre.

"Si cela se produit, qu'à Dieu ne plaise, je ne sais pas exactement ce que sera Israël, mais il ne sera plus la seule démocratie du Moyen-Orient. Ce ne sera plus du tout une démocratie", a déclaré Yair Lapid, dans l'un de ses discours les plus virulents de cette campagne électorale.