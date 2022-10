Quels sont les enjeux majeurs des élections israéliennes du 1er novembre ?

La campagne la plus monotone de l'histoire politique d'Israël touche à sa fin

Alors que la parité est quasi-totale entre les deux blocs (selon les sondages) et que la campagne la plus monotone de l'histoire politique d'Israël touche à sa fin, quels sont les principaux enjeux de cette consultation électorale ?

1. Les enjeux civiques et nationaux

C'est la 5e consultation électorale en trois ans pour les Israéliens: le 1er novembre, ils retrouveront, avec une joie "mitigée", ces compagnons d'infortune que sont devenus ces dernières années les urnes, les isoloirs et les incontournables bulletins de vote….

Entre 10 et 12 formations politiques devraient franchir le seuil d'éligibilité et siéger dans la 25e Knesset. Mais, après quatre élections sans issue, les électeurs israéliens paraissent plus que jamais désabusés, voire désespérés.

Ces trois années de crise ont très sérieusement entamé leur "capital confiance" envers les élus politiques. De telle sorte que, mercredi prochain, beaucoup pourraient les sanctionner en s'abstenant. Au moins un tiers des électeurs n'ira pas voter et beaucoup voteront par tradition civique plus que par conviction. A l'approche de cette nouvelle consultation électorale, il est capital de rappeler deux axiomes civiques de base:

-Aller voter malgré tout: car voter n'est pas seulement un droit, ni même un devoir. C'est un privilège offert aux citoyens de tous les états démocratiques. S'abstenir, que l'on soit juif ou arabe, c'est refuser ce privilège et admettre de ne plus avoir son mot à dire dans la vie du pays dont on est le citoyen.

-Voter par conviction et non par calcul: un axiome qui a été oublié ces 3 dernières années: de nombreux Israéliens ont en effet appris a voter par calcul électoral, et beaucoup d'autres ont voté d'avantage contre un homme ou une idée, que pour un idéal de société qu'ils voudraient voir concrétisé.

Il serait donc souhaitable que l'électeur israélien revienne vers les "Fondamentaux", qu'il cesse d'être conditionné par les innombrables sondages, par les commentaires incessants, et qu'il réapprenne à voter pour un message politique auquel il s'identifie.

Yonatan Sindel/Flash90

Aujourd'hui, plus que jamais, l'électeur israélien ne peut faire l'impasse sur la voix qu'il détient. Surtout, il doit s'appliquer, non pas à voter "utile", mais à voter "vrai", en faveur du parti qui porte ses idées, son idéal, son idéologie ou qui en est le plus proche ! Alors que les deux blocs politiques sont au coude à coude, chaque voix compte et peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre.

Au-delà de ces deux enjeux nationaux déterminants, les deux camps de Netanyahou et de Yaïr Lapid auront ces prochains jours plusieurs défis de taille à relever :

2. Les défis de Netanyahou

2.1. Mobiliser un électorat nationaliste dépité

Les enquêtes d'opinion sont formelles : contrairement à de vieilles idées préconçues, l'électorat de droite vote moins que celui de centre-gauche. Selon les derniers sondages le taux de participation du camp de droite aux élections du 1er novembre devrait être inférieur de 5 % a celui du bloc de centre-gauche. Même dans le secteur orthodoxe le taux de participation qui était quasiment absolu il y a 20 ans s'effrite et le Judaïsme de la Torah stagne dans les sondages à 7 mandats en dépit d'une démographie galopante. S'il veut l'emporter, Netanyahou doit absolument faire le plein des voix de la droite. Cela lui permettrait de contrer l'apparent réveil "civique" constaté , ces derniers jours, dans le secteur arabe israélien, un réveil qui lui serait défavorable.

2.2. Apaiser les tensions au sein du bloc nationaliste

La publication des enregistrements de Betzalel Smotrich, leader du parti sioniste religieux dans lesquels ce dernier insulte crument Netanyahou("Menteur, fils de menteur") ont ébranlé un bloc qui paraît jusque la assez soudé. Il semble que Smotrich ait été plus affecté par ces propos que Netanyahou qui le moment venu pourra toujours s'en servir pour neutraliser Smotrich.. Netanyahou a compris les dégâts potentiels de ces enregistrements et s'est empressé de pardonner a Smotrich mais il ne manquera pas de lui rendre la monnaie de sa pièce si, lors de la formation "éventuelle" de son prochain gouvernement il rejette catégoriquement la requête de Smotrich de devenir ministre de la Défense…

Adam Shuldman/Flash90

2.3. Régler le dossier Shaked

Dans l'absolu, Netanyahou aurait eu tout intérêt à soutenir la candidature d'Ayelet Shaked et à appeler les membres du Sionisme religieux à voter en sa faveur. Mais son épouse Sarah a opposé son veto farouche à un tel soutien sous prétexte que Shaked n'est plus digne de confiance après avoir suivi Bennett pendant un an.

Netanyahou va devoir décider sous peu, s'il offre à Shaked une porte de sortie honorable, par exemple un retour au Likoud, en échange d'un retrait de Shaked de la compétition, ou bien s'il la laisse "aller jusqu'au bout" avec, pour risque, de faire perdre à la droite des dizaines de milliers de suffrages qui lui manqueront pour atteindre le seuil des 61 députés. Les experts voient mal Netanyahou repêcher Shaked avant l'ouverture des bureaux de vote.

3. Les défis de Yaïr Lapid

- 3.1 Encourager les Arabes israéliens à aller voter: c'est ce que le Premier ministre a fait, ce mardi, en se rendant à Nazareth. Lapid comprend que c'est cette communauté qui tient son sort politique entre ses mains.

Il comprend que, si le taux de participation des Arabes israéliens atteint, mardi prochain, 50 % au moins, deux des trois formations arabes en lice passeront le seuil d'éligibilité et pourront d'une manière ou d'une autre renforcer sa coalition. Sinon la victoire ira à Netanyahou !

Amos Ben Gershom/GPO Israel's Prime Minister Yair Lapid signs maritime border agreement with Lebanon in Jerusalem, on October 27, 2022.

- 3.2 Renforcer Yech Atid comme principal parti du centre gauche

Lapid veut que son parti puisse, d'abord, faire jeu égal avec le Likoud, donc obtenir autour d'une trentaine de mandats. Ensuite, il pourra faire taire les ambitions de pouvoir de son rival Benny Gantz.

Ce dernier clame en effet qu'il est le seul à pouvoir former une coalition majoritaire si Netanyahou ne réunit pas 61 députés. Mais avec un "camp républicain" qui gravite autour des 11 mandats, la légitimé de Gantz à briguer le poste de Premier ministre sera très limitée. Mais en voulant donner plus de volume à Yesh Atid, Lapid joue gros car il risque d'affaiblir les deux partis de gauche( Travailliste et Meretz) au point que l'un d'eux disparaisse de la carte politique! Un sondage publié, ce mercredi 26 octobre, donnait certes 27 mandats à Yech Atid mais faisait "plonger" les Travaillistes et Meretz à 4 députés chacun soit à peine au dessus du seuil! Michaeli(Travaillistes) et Galon(Meretz) ont piqué une colère verte face à ce jeu dangereux: "En agissant ainsi, Lapid sera peut-être le chef du plus grand parti israélien...Mais il se retrouvera dans l'opposition" a lancé Zehava Galon!

4. Le défi du président Herzog

Jusqu'au scrutin, le Président de l'Etat restera en retrait, ou se contentera d'appeler les Israéliens à remplir leur devoir civique. Mais c'est au lendemain des élections que son rôle sera déterminant. C'est d'abord lui qui recevra les recommandations des partis politiques afin de déterminer avant de décider à qui il confiera le soin de former un gouvernement. Ces dernières semaines, le président ne cache pas qu'il fera tout son possible pour que ces 5e élections conduisent vers une sortie de crise. Si le résultat des urnes ne le permet pas, Herzog pèsera de tout son poids et de tout son prestige pour asseoir les chefs des principales formations autour de la table des négociations et pour les convaincre de former un gouvernement d'union nationale, quitte à mettre de côté l'aversion de certains pour Netanyahou.