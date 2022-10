Israël : à quelques jours des élections, le bloc Netanyahou en hausse dans les sondages

Les prochaines élections - les cinquièmes en moins de quatre ans en Israël - auront lieu mardi

Le chef de l'opposition israélienne et ancien premier ministre Benyamin Netanyahou ne serait qu'à un seul siège d'une majorité absolue dans sa tentative de retour au pouvoir lors des prochaines élections en Israël la semaine prochaine, selon quatre sondages.

La quête de Netanyahou pour un retour au pouvoir a été favorisée par une alliance entre son parti, le Likoud, et le groupe Sionisme religieux.

Un sondage réalisé jeudi par le radiodiffuseur public Kan et trois sondages réalisés vendredi par Maariv, Channel 12 News et Channel 13 News ont tous indiqué que le bloc de quatre partis du bloc de Netanyahou remporterait 60 des 120 sièges du Parlement israélien lors du vote de mardi.

Si les prochaines élections - les cinquièmes en moins de quatre ans en Israël - aboutissent néanmoins à une impasse et qu'aucun groupe n'obtient la majorité, les électeurs se rendront à nouveau aux urnes dans quelques mois.

Israël est pris au piège d'un cycle électoral depuis 2019, année durant laquelle Netanyahou a été accusé de corruption, de fraude et d'abus de confiance dans des affaires qu'il a qualifiées de chasse aux sorcières politiques "truquées". Après quatre votes non concluants et sans majorité, le leader le plus ancien d'Israël a été évincé en juin 2021 au profit d'une coalition de partis libéraux, de droite et arabes, désormais dirigée par le Premier ministre Yaïr Lapid.

Netanyahou s'est, depuis, allié au député d'extrême droite Itamar Ben-Gvir, dont le parti est crédité de 13 à 14 sièges. Mais son entrée au gouvernement pourrait contrarier les alliés occidentaux d'Israel, ainsi que les Palestiniens et les pays arabes.