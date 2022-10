Israël : Itamar Ben Gvir réclamera le ministère de la Sécurité publique lors des négociations de coalition

Il a accusé Lapid et Gantz de "s'être endormis sur leurs lauriers"

Le leader du parti d'extrême droite Otzma Yehudit (Force juive) le député Itamar Ben Gvir, souhaite être nommé ministre de la Sécurité publique avec autorité sur la police, lors des négociations de coalition après les prochaines élections.

Rappelant les attaques terroristes palestiniennes commises ces derniers mois dans des villes du pays et en Cisjordanie, Ben Gvir accuse le Premier ministre Yaïr Lapid, le ministre de la Défense Benny Gantz et le ministre de la Sécurité publique Omer Bar Lev de "s'être endormis sur leurs lauriers".

Le leader d'extrême droite présente un plan en cinq points pour faire face à la flambée du terrorisme, comprenant l'armement des soldats de réserve avec des fusils d'assaut, l'assouplissement des règles de tir à découvert pour permettre aux policiers et aux soldats de tirer à balles réelles sur les émeutiers qui lancent des pierres et des cocktails Molotov, et l'adoption d'une loi accordant aux policiers et aux soldats l'immunité pénale pour les actions qu'ils entreprennent.

Le parti d'extrême gauche Meretz a répondu à l'annonce de Ben Gvir en publiant une vidéo du député Otzma Yehudit de 1995 se déguisant en Baruch Goldstein, le terroriste juif qui a perpétré le massacre du Caveau des Patriarches en 1994, tuant 29 Palestiniens.

"Ben Gvir ne sera ministre que si je forme le prochain gouvernement et, pour cela, le Likoud doit être plus important que Lapid", a réagi Netanyahou, sans préciser s'il accepterait de lui confier le ministère qui supervise la police.