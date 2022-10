Élections israéliennes 2022 - i24NEWS en Editions spéciales mardi 1er novembre 2022

Suivez gratuitement les résultats et analyses des élections sur i24NEWS sur les trois chaînes

Alors que les citoyens israéliens sont appelés aux urnes pour la cinquième fois en moins de quatre ans, i24NEWS, la chaîne internationale du groupe Altice, proposera tout au long de la journée du 1er novembre des éditions spéciales sur ses trois canaux de diffusion, en français, en anglais et en arabe, et également sur son site internet et ses réseaux sociaux.

Les équipes d’i24NEWS se rendront aux quatre coins du pays, aux sièges des partis ainsi qu’à la sortie des bureaux de vote, pour informer, en temps réel, les téléspectateurs et les internautes du déroulé des élections.

Les journalistes et analystes politiques d’i24NEWS prendront l’antenne dès l’ouverture des bureaux de vote et seront en direct jusque tard dans la nuit après la publication des résultats définitifs et les discours des différents candidats. Les éditions spéciales proposeront des reportages, des analyses et des mises à jour, et se poursuivront le lendemain de la journée électorale, mercredi 2 novembre.

i24NEWS est accessible en France sur les boxes SFR (canal 28), Bouygues Telecom (canal 252), Free (canal 360), Canalsat (canal 175) et Orange (canal 243) ainsi que sur le site internet i24NEWS.

Des informations en temps réel seront également publiées sur l’application mobile d’i24NEWS et sur les réseaux sociaux de la chaîne.