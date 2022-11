Analyse : Journée d'élections en Israël... A quand les prochaines ? Par Ariel Schmidberg

Tous les yeux du pays sont tournés vers le chiffre magique de 61

Quelque 6 788 804 Israéliens ayant le droit de vote doivent décider aujourd'hui à quoi ressemblera la 25e Knesset (parlement israélien) et le prochain gouvernement. Puisque nous parlons du 37e gouvernement en 74 ans d'indépendance, faites le calcul. Il est facile de voir à quel point les gouvernements en Israël sont fragiles.

Dans 12 495 bureaux de vote à travers le pays, le sort des 39 (!) différents partis en lice cette fois-ci sera déterminé. Et la grande majorité des candidats finira par regarder les débats de la Knesset à la télévision.

Quels sont donc les défis auxquels sont confrontés les partis qui entreront certainement à la Knesset, et ceux qui sont très proches d'y entrer ?

1. Yesh Atid : Le Premier ministre Yair Lapid, qui dirige le gouvernement actuel, prend un pari dangereux. Dans une tentative de faire de son parti le plus grand de la chambre afin d'obtenir le feu vert du Président pour former le prochain gouvernement, il fait tout son possible pour attirer à lui les électeurs du bloc de centre-gauche. Mais il marche sur une corde raide : s'il attire trop d'entre eux et que les partis travailliste et Meretz ne dépassent pas le seuil de 3,25 % des voix, la partie est terminée pour lui, car il n'aura aucune possibilité de former une coalition.

Gideon Markowicz/Flash90 Le Premier ministre israélien Yair Lapid avec des membres du parti lors d'un événement de campagne électorale, présentant la liste du parti pour les prochaines élections, à Tel Aviv

2. Le Likoud : Le leader de l'opposition Benjamin Netanyahu semble proche d'obtenir les 61 sièges magiques pour son bloc. Il fait tout son possible pour que les masses sortent de chez elles et se rendent dans l'isoloir. Il a l'intention de former une coalition étroite de droite avec la participation des partis religieux et ultra-orthodoxes. Lors des dernières élections, il a encouragé les électeurs de droite à voter pour le parti nationaliste du "sionisme religieux". Cette fois-ci, cependant, le parti monte en flèche dans les sondages. Si Netanyahou a besoin de son soutien pour pouvoir former un gouvernement, il préférerait que le chiffre du parti de Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir soit le plus faible possible.

Yonatan Sindel/Flash90 Benjamin Netanyahu et des députés du Likoud lors d'un événement électoral du parti Likoud à Maale Adumim, en Cisjordanie.

3. Le "sionisme religieux" : Smotrich et Ben-Gvir sont devenus un phénomène. Grâce à un travail de terrain méticuleux et réussi, ils ont réussi à se positionner comme le troisième parti le plus important, du moins selon les sondages. Leur grand défi est de maintenir cette dynamique et d'attirer un grand nombre de partisans du Likoud et des partis ultra-orthodoxes dans les bureaux de vote et dans les sondages. Si les prévisions des sondages finissent par correspondre à leur taille réelle, leur influence dans le prochain gouvernement changera toute la donne. Les deux stars portant la kippa sont en passe de devenir la surprise de ces élections.

Flash90 Itamar Ben Gvir, chef du parti politique du Pouvoir juif (G) et le président du parti du Sionisme religieux MK Bezalel Smotrich

4. L'"unité nationale" : Le ministre de la Défense Benny Gantz paie un prix politique pour avoir rejoint Netanyahou après les élections d'avril 2020. Gantz espérait que son alliance avec le parti "Nouvelle Espérance" de Gideon Sa'ar et le soutien de l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne Gadi Eisenkot constitueraient un ensemble décisif et attrayant pour les électeurs. Mais les sondages montrent que le tout est moins que la somme de ses parties.

Malgré tout, il ne faut pas oublier que la dernière fois, les sondages prévoyaient que Gantz ne recevrait qu'environ 5 mandats, et il a surpris tout le monde avec son score final. Cela se reproduira-t-il cette fois-ci et deviendra-t-il un candidat légitime au poste de Premier ministre ? Nous le saurons dans les prochaines heures. Toute la campagne de Gantz est basée sur l'échec de Netanyahou et Lapid à former le gouvernement. Il espère être le chevalier blanc, de sorte qu'à l'approche des sixièmes élections, il sera en mesure d'exploiter les factions ultra-orthodoxes et de former une coalition sans le Likoud. Ses chances d'y parvenir ne sont pas particulièrement grandes.

Tomer Neuberg/Flash90 Des membres du parti de l'Unité nationale lors d'une campagne du parti pour les prochaines élections à Tel Aviv, Israël.

5. Les partis arabes - Ra'am, Hadash-Ta'al et Balad : Si, lors des dernières élections, la faction Ra'am a marqué l'histoire et a permis à Lapid et Naftali Bennett de former une coalition, il est possible que cette fois-ci le public arabe détermine le sort de toutes les élections. Le taux de participation des Arabes israéliens sera décisif, et comporte son lot de points d'interrogation et d'exclamation. À ce stade, il est impossible de savoir quel parti réussira à entrer à la Knesset. Ra'am reviendra-t-il à la Knesset ? Hadash et Ta'al y feront-ils leur entrée ou soutiendront-ils le gouvernement de l'extérieur ? Balad fera-t-il son entrée à la Knesset ou les votes de dizaines de milliers d'électeurs seront-ils gaspillés ?

Flash90 Aymam Udeh et Ahmad Tibi lancent la campagne pour leur parti commun Hadash-Ta'al, en vue des élections à la Knesset

6. Shas et "Judaïsme unifié de la Torah" : Pendant de nombreuses années, ces deux factions ultra-orthodoxes (sépharades et ashkénazes) ont bénéficié d'un électorat "captif". A première vue, c'est fini. Du moins, selon les sondages, des masses d'électeurs des deux partis ont l'intention de voter pour Smotrich et Ben-Gvir en guise de vote de protestation. Leur plus grand défi est d'empêcher cette perte de voix garder leur place. Tous deux soutiennent clairement Netanyahou, et feront partie de toute coalition qu'il parviendra à constituer.

Yonatan Sindel/Flash90 Des membres du parti Shas enregistrent leur parti pour les prochaines élections au comité électoral à Jérusalem.

7. Labor et Meretz : Les deux partis de gauche ne parviennent pas à s'imposer et oscillent autour du seuil des 3,25 %. Si l'un d'entre eux n'y parvient pas, la partie est pratiquement terminée et les clés passent à Netanyahou. Leurs leaders, Merav Michaeli et Zahava Galon, pointent un doigt accusateur sur Lapid qui, pour renforcer son parti, affaiblit en réalité l'ensemble du bloc et prend le risque de voir ses sièges s'évaporer aux portes du seuil d'éligibilité.

Avshalom Sassoni/Flash90 Zehava Gal-On dirige une réunion de la faction Meretz à Tel Aviv, en Israël.

8. Yisrael Beteinu : Le parti du ministre des Finances Avigdor Liberman perd du pouvoir d'élection en élection. La raison est claire : pendant de nombreuses années, les électeurs de l'ancienne Union soviétique n'ont voté que pour Liberman. La deuxième génération, les enfants des immigrants qui ont atteint l'âge de voter, votent désormais majoritairement pour les partis "israéliens". Il ne serait pas surprenant que, dans un avenir proche, ce parti soit absorbé par un autre parti. Liberman connaît l'art et la manière de faire de la politique.

Tomer Neuberg/Flash90 Avigdor Liberman avec des membres du parti lors d'un événement de campagne électorale présentant la liste du parti pour les prochaines élections, à Tel Aviv

9. Le Foyer Juif : Ayelet Shaked, jeune politicienne mais un renard politique chevronné, se trouve dans la bataille de sa vie. Ses chances d'entrer à la Knesset sont minces, mais elle ne fait pas preuve de désespoir en espérant un miracle.

Flash90 Ayelet Shaked et des membres du parti lors d'un événement de campagne électorale du parti du Foyer juif

L'essentiel est que les yeux du pays sont rivés sur le chiffre 61. S'il n'y a pas de changement spectaculaire dans la composition des blocs et qu'aucun parti n'atteint ce nombre de sièges, notez dans l'agenda que nous nous retrouverons dans six mois, pour la sixième élection depuis 2019. Et si l'un des partis parvient à surprendre et à atteindre 61, la coalition sera si fragile que les prochaines élections aura lieu dans moins de deux ans.