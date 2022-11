Elections législatives en Israël : les bureaux de vote ont ouvert

Itamar Ben-Gvir et Avigdor Lieberman ont été les premiers chefs de partis à voter

Le dirigeant de Israel Beitenu Avigdor Lieberman, a déclaré après son vote : "J'espère que nous nous réveillerons dans un pays sioniste, libéral, tolérant et libre et non dans un État dirigé par la halakha (loi juive). L'autre question est de savoir où iront les budgets : l'argent ira-t-il aux yeshivas ou à la haute technologie et aux soldats de Tsahal ? Le seul parti qui ne tergiverse pas sur cette question est le nôtre."