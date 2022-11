Législatives israéliennes: les premières estimations donnent une majorité à Benyamin Netanyahou

Le camp de Benyamin Netanyahou emporterait la majorité avec 62 mandats selon les premières estimations

Les premières estimations des élections législatives du 1er novembre semblent donner l’avantage au camp de droite de Benyamin Netanyahou avec 62 mandats, contre 54 pour le camp de gauche, dirigé par Yaïr Lapid. Les résultats seront ajustés et affinés durant les heures qui viennent.

Le parti arabe Balad se rapproche du seuil d'éligibilité ce qui pourrait changer la donne.

Likoud – Benyamin Netanyahou (30 mandats)

Le likoud, parti de droite dirigé par Benyamin Netanyahou est crédité de 30 mandats, les sondages lui en prédisaient 31.

Yesh Atid – Yaïr Lapid (22 mandats)

Parti centriste laïc fondé en 2012 par Yaïr Lapid, l’actuel Premier ministre, Yesh Atid a récolté 22 mandats alors que les sondages lui en présidaient 25-26.

Sionisme religieux – Itamar Ben-Gvir (15 mandats)

Phénomène de ces élections législatives, le parti d’extrême droite dirigé par Itamar Ben-Gvir a obtenu 14 à 15 mandats. Il était crédité de 12 à 14 selon les sondages.

Union pour l'Etat – Benny Gantz (13 mandats)

Le parti centriste dirigé par Benny Gantz, Gideon Saar, et Gadi Eizencot obtiendrait 13 mandats.

Shas-Arieh Deri (10 mandats) :

Il s'agit du parti sépharade orthodoxe, fondé en 1982 par le grand rabbin Ovadia Yossef et conduit ces dernières années par Arieh Deri. Les sondages lui prédisaient 8 mandats, il en récolterait 10.

Judaïsme de la Torah (7 mandats) :

Il est le résultat d'une fusion de deux formations, Agoudat Israël et Deguel Hatorah, qui représentent les deux grands courants orthodoxes ashkénazes : les Hassidim et les Lithuaniens. Il obtiendrait 7 mandats.

Israel Beitenou (5) :

Parti russophone, laïc et libéral, conduit de main de maître par Avigdor Lieberman, actuel ministre des Finances, Israel Beitenou s’était positionné comme le faiseur de roi lors des dernières élections. Il récolterait aujourd’hui 5 mandats.

Parti travailliste - Merav Michaeli (5 mandats) :

Le parti qui a dominé de manière hégémonique la classe israélienne de 1948 à 1977, connu sous le nom de Avoda, est crédité de 5 mandats .

Meretz (4 mandats) :

Parti de la gauche sociale-démocrate, Meretz brandissait à sa création en 1992, trois drapeaux: le processus de paix, le social et les droits de l'homme. Il avait atteint alors son score record: 12 mandats dans le gouvernement Rabin. Aujourd’hui il en obtient 4.

Hadash-Taal (4 )

Hadash, dirigé par Ayman Odeh, est la réincarnation actuelle du Parti communiste israélien. C'est le parti démocratique pour l'Egalité et la Paix, et il est le foyer des communistes arabes et des ultra-radicaux de gauche. Il obtiendrait 4 mandats.

Raam - Mansour Abbas (5 mandats)

Parti Islamiste israélien, Raam est en fait l'acrostiche de Liste arabe unifiée, mais c'est un parti qui a fait scission avec la Liste arabe pour se présenter l'an dernier à la 24ème Knesset. Son leader Mansour Abbas a bouleversé la donne en faisant entrer son parti dans l'actuelle coalition, en reconnaissant le caractère juif de l'Etat d'Israël et en prônant une intégration pleine des Arabes Israéliens dans la société. Il obtiendrait 5 mandats.