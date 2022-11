Je souhaite à Benyamin Netanyahou de parvenir à mettre en place un gouvernement de droite

Le parti Foyer Juif d'Ayelet Shaked, n’a obtenu que 80 000 voix, soit 1,8% des votes, aux élections législatives qui se sont tenues mardi. Il reste donc bien en deçà du seuil d’éligibilité de 3,25% nécessaires pour être représenté à la Knesset (parlement israélien).

"Nous savions que c'était une bataille très difficile, mais nous sommes restés fidèles à notre idéologie et nous continuerons à faire entendre notre voix", a déclaré Ayelet Shaked à ses partisans après l'annonce des résultats.

"Félicitations à Benyamin Netanyahou, je lui souhaite de parvenir à mettre en place un gouvernement de droite, si les résultats se confirment", a-t-elle ajouté, faisant clairement appel à soutenir le leader du Likoud.

Après les résultats des sondages de sortie des urnes, l'ancien Premier ministre et fondateur du parti, Naftali Bennett s’est exprimé pour soutenir son ancienne partenaire politique : "Je voudrais exprimer ce soir ma reconnaissance au président du Foyer Juif et à la ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, qui s'est battue pour ses valeurs et ses convictions."

Malgré les mauvais scores de son parti lors des différents sondages pré-électoraux, Ayelet Shaked n’a pas souhaité se retirer de la course à la Knesset.