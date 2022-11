Israël : Ben-Gvir ne sera pas ministre de la Sécurité (source à i24NEWS)

Ben-Gvir a déjà été décrit comme "le grand gagnant" de cette nouvelle élection

Une source proche du chef du Likoud Benyamin Netanyahou a déclaré à i24NEWS qu'Itamar Ben-Gvir, leader du parti d'extrême droite Otzma Yehudit, ne sera pas nommé ministre de la Sécurité publique dans un gouvernement de droite dirigé par le leader du Likoud, au lendemain du scrutin.

La faction d'extrême droite du sionisme religieux, dirigée par Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, est en passe de devenir le troisième plus grand parti d'Israël après le Likoud et Yesh Atid, dirigé par le Premier ministre par intérim Yair Lapid.

Yonatan Sindel/Flash90 Itamar Ben Gvir

Ben-Gvir a fait pression pour le poste tout au long de la campagne, promettant qu'il "restaurerait la sécurité" de l'État juif, alors que de nombreux attentats sont perpétrés depuis plusieurs mois.

M. Netanyahou, qui apparaît comme le grand vainqueur des élections de mardi, a déclaré à plusieurs reprises pendant sa campagne qu'il refusait d'exclure une telle nomination, sans jamais dire que son nouvel allié était le favori pour le poste.

La source, qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat, a précisé que M. Ben-Gvir était candidat à plusieurs autres portefeuilles gouvernementaux importants.

Alors que le décompte des voix est toujours en cours, Ben-Gvir a déjà été décrit comme "le grand gagnant" de cette élection - la cinquième au cours des six dernières années - par les experts.