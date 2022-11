Pour Zehava Galon, l'effondrement du parti de gauche Meretz est une "tragédie" pour Israël

La chute de Meretz a été officiellement confirmée en début de soirée

Zehava Galon, présidente Meretz, a commenté jeudi l'échec du parti de gauche qui pour la première fois de son histoire n'a pas franchi le seuil d'éligibilité lors des élections législatives, le décrivant comme "un moment très difficile".

Avec quelque 99 % des votes dépouillés, l'éjection de Meretz de la Knesset (parlement israélien) a été officiellement confirmée en début de soirée.

"Le résultat des élections représente un désastre pour Meretz, un désastre pour le pays et un désastre personnel ", a déclaré Mme Galon dans un message vidéo adressé aux partisans du parti.

Elle a aussi attribué une partie de la responsabilité de cet échec historique à Yair Lapid et Merav Michaeli, affirmant avoir poussé à une fusion avec leurs partis Yesh Atid et les travaillistes, en vain.

"J'ai fait pression pour une fusion avec le parti travailliste et j'ai averti Lapid et son camp qu'ils jouaient avec le feu. Que si nous ne prenions pas de précautions, non seulement Meretz mais aussi tout le camp anti-Netanyahou en paierait le prix."

"Malheureusement", a déclaré Galon, "nos électeurs ont suivi la campagne du 'plus grand parti' et ont préféré renforcer Yair Lapid contre Bibi", faisant référence à Netanyahou par son surnom.