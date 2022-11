Figure libre - Retour de Netanyahou : le champ des signes, par Michaël Darmon

Netanyahou, roi de la communication, est un personnage inscrit dans la lignée de Machiavel

Le retour gagnant de Benjamin Netanyahou lors du dernier scrutin législatif de l’année 2022 pourrait donner lieu à une excellente série israélienne, tant la rouerie et l’habileté manœuvrière du chef du Likoud sont stupéfiantes. « Le politique qui ne meurt jamais » en serait son titre.

Netanyahou, roi de la communication, poursuivi par la justice, en procès pour corruption, adulé par une importante partie de la société israélienne favorable à l’exercice vertical du pouvoir, est un personnage inscrit dans la lignée de Machiavel. Le conseiller des Medicis, prince des circonstances, prônait la capacité de « distribuer d’un même geste l’espoir et le désespoir », selon la formule de l’historien Patrick Gueniffey, spécialiste du penseur florentin.

Olivier Fitoussi/Flash90 Le chef du Likud Benjamin Netanyahu et sa femme Sara le soir des élections israéliennes, au siège du parti à Jérusalem

Il est toutefois étonnant de constater l’intérêt relatif - voire faible- que portent les opinions internationales à la victoire du chef du Likoud. Certes, entre la guerre en Ukraine, les crises énergétiques , économiques et climatiques, les mid terms aux USA, sans compter le rouleau compresseur chinois sur les routes de la soie, la planète a d’autres chats à fouetter.

L’arrivée possible au pouvoir d’un gouvernement israélien de droite, composé d’ultra religieux et d’ultra nationalistes n’est qu’une des facettes de ce kaléidoscope de crises, le reflet d’un profond changement de modèle. La preuve par l’Italie et la Suède : la droite extrême et souverainiste s’accommode des codes démocratiques. De fait, la victoire de Netanyahou s’apparente à une mutation caractéristique de la culture politique en Occident en cette deuxième décennie du siècle.

Une autre raison explique cette relative indifférence, en France notamment. Le résultat des élections israéliennes met en lumière un paradoxe : la perception et l’image d’Israël ont d’autant plus changé pendant l’ère Netanyahou que le premier ministre, pourtant féru de communication, n’est pas pour grand chose dans cette évolution.

JACK GUEZ (AFP) Une publicité pour la série télévisée israélienne "Fauda", le 31 décembre 2017 à Tel-Aviv

La réussite paradoxale de Netanyahou est d’avoir dépolitisé la perception d’Israël. Hormis une lignée de militants politiques, cela fait une décennie que les Européens - et singulièrement les Français - s’enthousiasment plutôt pour les productions audiovisuelles israéliennes, louent les prouesses technologiques et scientifiques.

Il a même été assez amusant de constater à quel point les plus critiques sur la politique d’Israel ne tarissaient pas d’éloges devant la série Fauda, au scénario pourtant sans concession sur les réalités des actions des forces spéciales israéliennes infiltrées dans les territoires palestiniens.

Dans le même temps, de plus en plus de touristes ont découvert les paysages d’Israël et les bienfaits des séjours à Tel Aviv, la ville de toutes les libertés. En « neutralisant les accords d’Oslo » , selon ses propres mots, qui prévoyaient un règlement de la question palestinienne, Netanyahou a provoqué un désintérêt pour la question politique et un regain d’intérêt pour les réalisations de la société civile israélienne.

Avec la carte du culturel et du « way of life », de nouvelles représentations se sont forgées. Netanyahou, perçu comme « hard » et brutal dans sa pratique du pouvoir est en fait à l’origine l’ère du softpower israélien, un narratif renouvelé sous l’égide de la « start up nation », le pays où avoir une idée est de prime abord une bonne nouvelle.

AHMAD GHARABLI / AFP Un homme passe devant un panneau d'affichage de la campagne électorale du parti israélien Otzma Yehudit montrant les visages de l'ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et du politicien d'extrême droite Itamar Ben-Gvir

Les accords d’Abraham contre l’influence iranienne, qui ont débouché sur l’établissement de relations diplomatiques avec les monarchies du Golfe et le Maroc, participent à cette mouvance. On ne choisit pas ses voisins - en l’occurrence des pays aux régimes autoritaires et non démocratiques- alors, autant être en paix et profiter des apports mutuels : puissance financière et expertise scientifique. Encore une fois, la politique est mise de côté.

Lors de la crise du Covid, on a assisté à un véritable déluge de reportages et d’articles admiratifs devant l’efficacité du système de santé israélien. Durant l’hiver 2020, alors qu’en France la communication officielle imposait aux médias la vaccination de la seule dame Mauricette, résidente en Ephad, les images des vaccinations à la chaîne des actifs israéliens ont impressionné les opinions. Israël, pays de l’audace assumée et du ciel sans limite : ce sont les années Netanyahou.

Mais qui s’en souvient ? Face au spectacle permanent du personnel politique israélien politique, face à la lassitude du monde arabe pour le conflit israélo-palestinien, la société israélienne s’est engouffrée dans la brèche et a serti son propre récit. Avec succès.

Netanyahou vient d’être (encore) choisi par le peuple. Le résultat du vote est à respecter. En espérant que l’ex-futur premier ministre conserve sa méthode : il dirige mais les Israéliens se gouvernent.

Il n’en reste pas moins que Benjamin Netanyahou envoie le signe d’une ère qui tourne la page d’un Israël « sépia » adossé à un judaïsme humaniste. Encore une série possible sur cet Israël d’une époque engloutie. Avec pour titre : « Souviens toi de ton futur ».