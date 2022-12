51% des Israéliens ne sont pas satisfaits de la composition du nouveau gouvernement (sondage)

64% ont répondu qu'ils n'étaient pas satisfaits de la performance de Lapid et Gantz dans leur lutte contre le nouveau gouvernement

Plus de la moitié des Israéliens, 51%, ne sont pas satisfaits de la composition du nouveau gouvernement selon un sondage publié vendredi. 80% des électeurs du bloc du Premier ministre Benjamin Netanyahou sont satisfaits de la composition du nouveau gouvernement, et 15% ne le sont pas. Dans le groupe des opposants à Netanyahou - 88% ne sont pas satisfaits et seuls 8% sont satisfaits de la composition du gouvernement émergent.

Dans une enquête menée par le Manu Geva Sample Institute en collaboration avec ipanel, il a été demandé aux électeurs s'ils étaient en faveur d'un accord de plaidoyer pour Netanyahou. 34% sont contre un accord de plaidoyer avec Netanyahou, 21% sont en faveur d'un accord à condition qu'il quitte la politique, 20% sont en faveur à condition qu'il reste en politique, et les 25% restants ne savent pas.

Par ailleurs, 40% des électeurs ont espoir dans le nouveau gouvernement, un pourcentage similaire ressent de la peur et 12% de l'indifférence. 8% ne savent pas. Parmi les opposants à Netanyahou, 72 % ont peur quant à l'avenir de la société israélienne sous ce gouvernement tandis que seuls 11% des électeurs de Netanyahou ont peur.

Il a également été demandé aux électeurs s'ils changeraient leur vote aujourd'hui - 78% ont répondu qu'ils voteraient pareil, 11% voteraient différemment mais dans le même bloc et seulement 3% voteraient pour le bloc opposé. 64% ont répondu qu'ils n'étaient pas satisfaits de la performance de Lapid et Gantz dans leur lutte contre le nouveau gouvernement, tandis que 20% se disent satisfaits.