France: Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes du régime de Vichy

En conclusion d'un déplacement de deux jours dans le Cher et l'Allier, Emmanuel Macron s'est recueilli mercredi devant une stèle en mémoire aux déportés à Vichy, une ville dont le maire a demandé à ce qu'elle ne soit plus associée à "la honte française" du régime Pétain.

Cette visite à Vichy intervient alors que la campagne présidentielle a été marquée par la polémique lancée depuis la rentrée par Eric Zemmour qui a affirmé que le maréchal Pétain avait sauvé des juifs français, soulevant un tollé dans la classe politique.

Le chef de l'Etat a respecté en fin d'après-midi un moment de silence devant la stèle érigée en hommage aux 6.500 juifs victimes de la rafle du 26 août 1942.

Il s'est ensuite arrêté devant la plaque portant les noms des 80 parlementaires qui ont refusé de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en juin 1940.

"Nous nous sommes recueillis à la mémoire des juifs de France qui ont été victimes de l'Etat français et des 80 parlementaires qui ont dit non et ont résisté, certains au péril de leur vie", a déclaré le chef de l'Etat aux journalistes présents, avant d'entamer un long bain de foule.

"C'est un moment d'émotion et un moment de soulagement de voir un président venir à Vichy", a déclaré Serge Klarsfeld, qui était là avec son épouse Beate, tous deux défenseurs de la mémoire des déportés de France. Le précédent geste mémoriel d'un chef de l'Etat à Vichy remontait à celui du général de Gaulle en 1959.