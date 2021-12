Un "forum" de l'islam de France organisé en février

"On passe à un appel aux bonnes volontés, aux idées de ceux qui s'investissent réellement"

Le gouvernement entend organiser en février un "forum de l'islam de France" portant sur la formation des imams ou le droit du culte, a-t-on appris jeudi auprès du ministère de l'Intérieur, qui entend poursuivre dans sa "logique de "partenariat" avec les acteurs locaux.

Y participeront à Paris autour du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, quelque "80 à 100 personnes : responsables cultuels, imams, membres de la société civile.

Ce forum fait suite aux "assises départementales" du printemps, à partir desquelles quatre groupe de travail ont été constitués pour travailler sur "les aumôneries, la formation des cadres religieux, le droit des cultes et les actes anti-musulmans", a déclaré l'entourage du ministre.

Le forum de février sera l'occasion de faire la "synthèse de ces travaux", selon le ministère, avant des assises territoriales sur le terrain.

"On change de logique: on avait quelque chose de très formel, qui fonctionnait autour du Conseil français du culte musulman (CFCM)", a dit l'entourage de M. Darmanin, mais ce dernier s'avère "complètement paralysé depuis un an", notamment par des "jeux d'influence et des jeux de pouvoir" ou des "fractures idéologiques".

"On passe à un appel aux bonnes volontés, aux idées de ceux qui s'investissent réellement sur un bon nombre de sujets", poursuit-on de même source, "il s'agit de passer à une logique 'partenariale'".

Interlocuteur historique des pouvoirs publics sur le culte musulman, le CFCM, créé en 2003 et qui regroupe des fédérations de mosquées, est plongé dans la tourmente depuis que le gouvernement a voulu faire adopter une "Charte des principes pour l'islam de France", réclamée par le président Emmanuel Macron après son offensive contre le "séparatisme".